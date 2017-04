Thema Pizarro: Baumann mauert

Bremen - Zugeknöpft – das ist wohl der richtige Begriff, um zu beschreiben, wie Werder-Sportchef Frank Baumann auf das Thema Claudio Pizarro (38) reagiert.

Der Peruaner will nach Informationen dieser Zeitung noch ein Jahr bei Werder dranhängen, wie Baumann darüber denkt, sagt er nicht. „Zu Vertragsgesprächen möchte ich mich nicht äußern“, teilt er mit. Nur so viel: „Wir sind in Gesprächen, um Zahlen ging es aber noch nicht.“ Pizarro hat aktuell wieder mit Nervenirritationen im Rücken zu kämpfen, verpasste deshalb das Abschlusstraining für die Hertha-Partie und fällt wohl aus.

Quelle: WerderStube