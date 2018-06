Baumann erklärt, was er mit den Delaney-Millionen vorhat

Nach Abgang des Dänen zum BVB

Werder-Sportchef Frank Baumann will einen Kader mit „sehr hohem Niveau" zusammenstellen.

Bremen - 20 Millionen Euro hat der Verkauf von Thomas Delaney an Borussia Dortmund in die Werder-Kassen gespült. Sportchef Frank Baumann kündigt an, das Geld „schlau einsetzen“ zu wollen.