Baumann bestätigt Gondorf-Wechsel zum SC Freiburg

Jerome Gondorf verschlägt es zur neuen Saison in den Breisgau.

Bremen - Nun ist es offiziell: Jerome Gondorf wird den SV Werder Bremen nach nur einer Saison verlassen und zum SC Freiburg wechseln.

„Wir haben uns mit dem SC Freiburg geeinigt“, erklärte Werder-Sportchef Frank Baumann auf Nachfrage der DeichStube. Am Donnerstag soll der Transfer endgültig vollzogen werden. Gondorf muss am Mittwochabend noch seinen Medizincheck in Freiburg absolvieren. Als Ablösesumme sind 1,3 Millionen Euro im Gespräch.

Der 29-Jährige war für etwas weniger Geld (1,2 Millionen Euro) vor einer Saison von Absteiger Darmstadt 98 an die Weser gewechselt. Werder hätte den Mittelfeldspieler durchaus gerne behalten. „Aber Jerome wollte etwas näher an seine Heimat“, sagte Baumann über Gondorf, der aus Karlsruhe stammt.

Baumann: „Wechselwunsch hatte private Gründe“

„Sein Wechselwunsch hatte vor allem private Gründe“, erklärte Baumann, der es schade findet, „einen sehr wertvollen Spieler“ zu verlieren. Vor drei Wochen war der Profi an den Manager mit seinem Wechselwunsch herangetreten.

Den Bremer Kader sieht Baumann trotz des Abgangs im Mittelfeld immer noch gut aufgestellt. „Wir haben in Philipp Bargfrede und Maximilian Eggestein zwei absolute Stammspieler, die genau auf dieser Position spielen können. Außerdem kommt Ole Käuper nach seiner Verletzung zurück.“ Da allerdings auch der Abgang von Thomas Delaney zu Borussia Dortmund droht, kündigte der Sportchef an, zwei neue Spieler fürs Mittelfeld zu verpflichten.

