Werder ballert sich zum neuen Rekord

Max Kruse und Co. in Ballerlaune: Werder hat nun in 28 Bundesliga-Spielen in Folge mindestens ein Tor erzielt - Vereinsrekord!

Bremen - Die Serie begann am 34. Spieltag der Vorsaison. Werder Bremen gewann bei Mainz 05 mit 2:1 – und gegen den gleichen Gegner stellte das Team von Trainer Florian Kohfeldt nun einen neuen Vereinsrekord auf.

Durch das 3:1 am Samstag hat Werder in 28 Bundesliga-Spielen in Serie jeweils mindestens einen Treffer erzielt. Nie zuvor war das einer Bremer Mannschaft gelungen.

Ungeschlagen in der Rückrunde - wie in der Double-Saison

Außerdem bleiben die Grün-Weißen in der Rückrunde weiter ungeschlagen. Diese Serie umfasst mittlerweile auch schon beachtliche zehn Spiele. Das war zuletzt in der Double-Saison 2003/04 gelungen – damals blieb Werder jedoch in stolzen 15 Partien in Folge ohne Niederlage.

Schon gelesen? Harnik: „Wir sind jetzt die Gejagten - und so soll es bleiben“ - die Stimmen

Die aktuelle Serie macht es möglich, dass die Bremer schon nach dem 27. Spieltag 42 Punkte auf dem Konto hat – so viele waren es in der vergangenen Saison erst nach dem letzten Spieltag, jenem 2:1 in Mainz.

Quelle: DeichStube