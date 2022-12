SV Weltoffen: Werder hat in der Bundesliga-Historie auf Spieler aus mehr als 50 Nationen gesetzt - nicht alle hatten Erfolg

Von: Malte Bürger, Fynn Walenziak

Ausländische Spieler wie Claudio Pizarro, Diego und Hugo Almeida prägten den SV Werder Bremen. Für andere internationale Spieler wie Ibrahim Sunday, den ersten Afrikaner der Bundesliga, wurde die Zeit beim SVW keine Erfolgsgeschichte. © IMAGO / Oliver Hardt, IMAGO / Horstmüller

Bremen – Der ewige Rekordtorschütze des SV Werder Bremen ist Peruaner, gegen den FC Bayern München erzielten im legendären Meister-Macher-Spiel 2004 ein Kroate, ein Franzose und ein Brasilianer die entscheidenden Treffer. Claudio Pizarro, Ivan Klasnic, Johan Micoud und Ailton haben zweifelsfrei die jüngere Vereinsgeschichte des SVW bedeutend geprägt. Doch ihre Namen sind nur einige wenige auf einer langen Liste von ausländischen Spielern, die jemals in der Bundesliga das Werder-Trikot getragen haben. Eine kleine Reise durch die Weltoffenheit der Bremer.

164! So viele ausländische Spieler waren im deutschen Oberhaus bislang in der grün-weißen Historie für den Verein unterwegs - oder zumindest gehörten sie zum erweiterten Kader. Aus satten 54 Nationen kamen sie, mal gab es algerische Wurzeln (Ishak Belfodil), mal ugandische (Melvyn Lorenzen) oder auch südkoreanische (Dong-gook Lee). Nicht alle Akteure sind automatisch Leistungsträger gewesen, einige kamen trotz anderer Pläne letztlich nicht einmal in der ersten Mannschaft zum Einsatz. Doch andere Profis wiederum prägten eine lange Ära. Ganz besonders in den vergangenen 30 Jahren waren es vermehrt Spieler, die nicht aus Deutschland stammen, die die Fans des SV Werder Bremen reihenweise verzückten.

Werder Bremen-Geschichte: Dragomir Ilic erster ausländischer Spieler - Ibrahim Sunday erster Afrikaner in der Bundesliga

Doch zunächst ging es gemächlich zu. Als 1963 die Bundesliga offiziell begann, stand bei den Bremern genau ein ausländischer Spieler im Kader. Dragomir Ilic war mit 38 Jahren zweiter Torwart hinter dem damaligen Stammkeeper Günter Bernard. Im Nachgang des Zweiten Weltkrieges war der Serbe einst in einem Lager für sogenannte „Displaced People“ entdeckt worden und verdiente sich später bei Werder Bremen zu Oberliga-Nord-Zeiten ein hohes Ansehen und den Spitznamen „Panther“. 1961 war für Ilic eigentlich Schluss mit Fußball, doch nach der Bundesliga-Einführung kehrte der „Rentner“ noch einmal zurück. Am 5. Oktober 1963 war es schließlich soweit, und in Ilic stand das erste Mal ein nicht-deutscher Akteur beim SVW in der Bundesliga auf dem Feld. Insgesamt vier Einsätze bekam der Schlussmann in der Premierensaison und beendete im Folgesommer seine Karriere. Im Jahr 2004 starb Ilic, der für einen Meilenstein in der Clubhistorie gesorgt hatte, in Bremen.

Während der Torhüter also eher noch Kurzarbeiter in der Bundesliga war, begrüßte Werder Bremen schon bald den ersten ausländischen Leistungsträger in der Beletage. 1965 wechselte John Danielsen aus Dänemark zum amtierenden Meister an die Weser, kam in fünf Jahren auf 131 Spiele in Liga eins und erzielte dabei 17 Treffer (19 Vorlagen). Der EM-Teilnehmer von 1964 gehörte somit auch zu jener Werder-Elf, die 1967/68 Vizemeister wurde. Für ein ganz besonderes Ereignis, das manch Werder-Fan womöglich gar nicht auf dem Radar hat, sorgte unterdessen Ibrahim „Ibi“ Sunday am letzten Spieltag der Saison 1975/76. Der Ghanaer wurde damals bei einer 0:2-Niederlage gegen Rot-Weiß Essen nicht nur eingewechselt, sondern avancierte damit auch zum ersten afrikanischen Spieler überhaupt in der Bundesliga. Richtig froh wurde Sunday damit aber nicht. „Ich hätte glücklich sein sollen, ich weiß“, sagte er einmal. „Aber ich war leer, zermürbt nach diesem einsamen Jahr in Bremen. Und was sind 45 Minuten gegen Essen für jemanden, der die afrikanische Champions League gewonnen hat? Der Afrikas Fußballer des Jahres gewesen ist?“ Solche Erfolge gelangen in Europa nicht, der damals 30-Jährige spielte nie wieder in der Bundesliga.

Werder Bremens ausländische Spieler: Besonders viele Profis aus Österreich, Dänemark und Brasilien

Zu den kuriosesten Transfers der 1970er Jahre zählt derweil der des englischen Nationalspielers Dave Watson. 1979 war der Libero überraschend von Manchester City zu Werder Bremen gegangen, doch die Zeit als Profi beim SVW endete abrupt. Im erst zweiten Pflichtspiel, einem 1:4 gegen 1860 München, war bereits nach 35 Minuten Schluss, als Watson sich eine Rote Karte abholte und hinterher für acht Wochen gesperrt wurde. Darüber war der Brite so verärgert, dass er weitere Einsätze verweigerte. Nur wenige Monate später führte Watsons Weg zurück nach England - und Werder sollte tatsächlich erst 2022 wieder einen Akteur aus dem Mutterland des Fußballs verpflichten (Lee Buchanan).

Dafür gab es in der Zwischenzeit Zugänge aus anderen Teilen der Erde. Von Japan (Yasuhiko Okudera, Yuya Osako) über Ägypten (Hany Ramzy, Mohamed Zidan) und Spanien (Alejandro Galvez) führt die Globus-Reise bis nach Russland (Wladimir Beschastnykh) oder China (Yuning Zhang). Besonders gern wurden bei Werder Bremen bislang Profis mit österreichischem Pass verpflichtet (13), ähnlich begehrt waren Kicker aus Dänemark und Brasilien (je zehn), Polen und Serbien (je acht) oder den Niederlanden und der Türkei (je sieben). Am anderen Ende der Liste tauchen Länder wie Tunesien (Ayman Abdennour), Bolivien (Marcelo Moreno) oder auch Namibia (Razundara Tjikuzu) auf.

Werder Bremen mit viel Internationalität zum Erfolg: Von Ailton und Johan Micoud bis Diego und Claudio Pizarro

Als Trainer Otto Rehhagel in den 1980er und 1990er Jahren eine goldene Ära prägte, glänzten besonders viele internationale Spieler bei Werder Bremen. Bruno Pezzey (Österreich) überzeugte in der Anfangsphase, später begeisterten Rune Bratseth (Norwegen), Wynton Rufer (Neuseeland) oder Pezzeys Landsmann Andreas Herzog. Erfolgreich verliefen auch große Teile der Amtszeit von Thomas Schaaf, der besonders in den Jahren zwischen 2003 und 2010 mit etlichen großen Namen zusammenarbeitete. Johan Micoud, Ailton, Claudio Pizarro und Diego waren in dieser Phase maßgeblich für den Erfolg des Vereins verantwortlich. Insbesondere dem französischen Spielmacher Micoud liegen die Fans bis heute zu Füßen. Miroslav Klose sagte einst, dass „Le Chef“ zu den drei besten Spielern zähle, mit denen er jemals zusammengespielt hat. Die Bestmarken hält beim SV Werder Bremen aber eine andere Legende: Claudio Pizarro ist unter anderem Rekord-Torschütze der Bremer, stieg zudem im Alter von 40 Jahren und 136 Tagen zum ältesten Torschützen in der Bundesliga auf.

Auch der aktuelle Kader zeichnet sich durch seine Internationalität aus. Ein bulgarischer Nationalspieler (Ilia Gruev) kämpft gemeinsam mit einem tschechischen Keeper (Jiri Pavlenka) um Punkte, in der Abwehr verteidigt Marco Friedl (Österreich) meist neben Milos Veljkovic (Serbien). Bei Werder Bremen, das ist nicht erst seit jüngster Kampagnen des Vereins erkennbar, ist jeder Spieler willkommen. Ganz egal, welcher Herkunft. (fwa/mbü)