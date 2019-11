Werder-Aufstellung gegen Freiburg: Osako vor Startelf-Rückkehr

Yuya Osako könnte nach überstandener Verletzung wieder in die Startelf des SV Werder Bremen zurückkehren. Gegner am Samstag ist der SC Freiburg.

Bremen - Werder Bremen spielt am zehnten Bundesliga-Spieltag (Samstag, 15.30 Uhr) zu Hause gegen den SC Freiburg. Das ist die voraussichtliche Aufstellung.

Bremen - Drei Spiele in acht Tagen - am Samstag endet die Englische Woche für Werder Bremen mit dem Heimspiel gegen den SC Freiburg, und im Vergleich zum 4:1-Erfolg gegen Heidenheim dürfte Trainer Florian Kohfeldt wieder einige Änderungen in seiner Startaufstellung vornehmen.

Die wichtigste, weil namhafteste Personalie ist dabei Yuya Osako, der nach seinem gut 20-minütigen Einsatz im Pokalspiel wieder in die Anfangsformation drängt. Gut möglich, dass Josh Sargent für den Japaner weichen muss und nach zuletzt sechs Startelf-Einsätzen in Folge eine Pause bekommt. Osako jedenfalls ist fit, hat keine Probleme mehr mit der Oberschenkelmuskulatur. Das hat sein guter Auftritt im Abschlusstraining am Freitag deutlich gezeigt.

Werder Bremen: Nuri Sahin verdrängt wohl wieder Philipp Bargfrede

Im Mittelfeld dürfte Nuri Sahin gegen Freiburg auf die Sechserposition zurückkehren und Philipp Bargfrede damit wieder aus der ersten Elf verdrängen. Zwar hatte Bargfrede gegen Heidenheim ein gutes Spiel abgeliefert, hatte als Antreiber fungiert. Im Duell der beiden Sechser hat Sahin momentan aber einfach die Nase vorn.

Und auch in der Abwehrreihe kündigen sich Veränderungen an: Theodor Gebre Selassie spielt vermutlich wieder für Michael Lang als Rechtsverteidiger, dazu Ömer Toprak wieder in der Innenverteidigung, wohl an der Seite von Milos Veljkovic, da Christian Groß unter der Woche mit einem Magen-Darm-Effekt fehlte.

