Werder-Aufstellung gegen Wolfsburg: Selke oder Sargent? Augustinsson zurück in der Startelf

So könnte Werder spielen

+ © gumzmedia Linksverteidiger Ludwig Augustinsson könnte gegen den VfL Wolfsburg in die Startelf des SV Werder Bremen zurückkehren. © gumzmedia

Bremen - So viele Punkte hören sich bei Werder Bremen so schön an, so lange sie nicht ins Verhältnis gesetzt werden. Zum Beispiel die Situation im Sturm. Florian Kohfeldt hat dort eine dermaßen reichhaltige personelle Auswahl, dass man meinen möchte, der Trainer stünde vor der Qual der Wahl.