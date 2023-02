Werder-Aufstellung gegen Bochum: Groß zurück in der Startelf, aber wer ersetzt Stark und Weiser?

Von: Daniel Cottäus

Wer ersetzt bei Werder Bremen den gesperrten Niklas Stark und den verletzten Mitchell Weiser im Bundesliga-Spiel gegen den VfL Bochum (Samstag, 15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker)? So könnte die Bremer Startelf-Aufstellung aussehen!

Bremen - Zu erkennen war er auf den ersten Blick nicht. Die schwarze Mütze tief ins Gesicht, den schwarzen Schal bis weit über die Nase gezogen - so machte sich Christian Groß im Kreise seiner Teamkollegen am Freitagvormittag auf den Weg zum Abschlusstraining. Was angesichts des nasskalten Wetters absolut angemessen war. Aber nichts an der Tatsache ändern konnte, dass Groß trotzdem im Fokus stand. Schließlich dürfte er nach auskurierter Erkältung in die Startelf-Aufstellung des SV Werder Bremen zurückkehren, wenn es am Samstag ab 15.30 Uhr (im DeichStube-Liveticker) gegen den VfL Bochum geht.

Nach der 0:2-Niederlage bei Eintracht Frankfurt, während der Werder Bremen eine erschreckend schwache Leistung gezeigt hatte, ist mit Groß‘ Rückkehr in die Startelf die Hoffnung verbunden, dass es wieder strukturierter auf dem Platz zugeht. Immerhin hatte sich der Routinier in den Wochen zuvor mit ordentlichen bis sehr guten Auftritten in den Blickpunkt gespielt. Gegen den VfL Bochum wird er nun wahrscheinlich für Ilia Gruev auf der Sechserposition in die Startformation rücken.

Werder Bremen-Aufstellung gegen den VfL Bochum: Amos Pieper kehrt zurück in die Startelf

Vor Torhüter Jiri Pavlenka wird es in der Bremer Abwehrreihe definitiv eine Veränderung in der Startelf-Aufstellung geben: Der gelbgesperrte Niklas Stark muss zuschauen, für ihn rückt Amos Pieper, der in Frankfurt etwas überraschend nur auf der Bank saß, wieder ins Team. Weil Mitchell Weiser (Sprunggelenksprobleme) noch nicht wieder fit ist, muss Werner abermals eine Alternative für die rechte Außenbahn finden. Nach abgesessener Gelbsperre dürfte Leonardo Bittencourt wieder erste Wahl sein. Beim 2:0-Erfolg in Stuttgart hatte der 29-Jährige den Part Anfang Februar schon einmal übernommen. Komplettiert wird die Bremer Defensive von den Innenverteidigern Milos Veljkovic und Marco Friedl sowie von Anthony Jung auf der linken Außenbahn.

Im offensiven Mittelfeld des SV Werder Bremen vor Christian Groß haben Jens Stage und Niklas Schmidt gute Chancen, erneut das Vertrauen von Cheftrainer Ole Werner zu erhalten. Möglich ist aber auch, dass Romano Schmid in die Startelf rückt, um dabei mitzuhelfen, die beiden Stürmer Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch mit möglichst vielen Bällen zu versorgen. (dco)

