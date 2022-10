Werder-Aufstellung gegen Hoffenheim: Pieper für Stark zurück in der Startelf - und Rapp fehlt

Von: Malte Bürger

Teilen

Romano Schmid und Amos Pieper könnten beim Auswärtsspiel des SV Werder Bremen gegen die TSG Hoffenheim gemeinsam wieder in der Startelf stehen! © gumzmedia

Der SV Werder Bremen spielt am 9. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim. So könnte die Startelf-Aufstellung von Werder-Trainer Ole Werner aussehen.

Bremen – Eigentlich gibt es für Ole Werner keinen wirklichen Grund, seine Startelf zu verändern. Schließlich hat der Trainer des SV Werder Bremen am vergangenen Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach eine Elf auf den Platz gestellt, der es in Windeseile gelang, eine 3:0-Führung herauszuschießen. Und da es am Ende bekanntlich 5:1 hieß, müsste der Bremer Trainer schon gute Argumente haben, um vor der Auswärtspartie bei der TSG Hoffenheim (Freitag, 20.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) großflächige Umbaumaßnahmen in der Aufstellung zu erklären. Und doch spricht einiges für einen Wechsel.

In der Dreier-Abwehrkette ist Amos Pieper nämlich wieder einsatzbereit. Der Verteidiger hat seine Gelbsperre abgesessen und trotz dieser unschönen Randerscheinung in den vorherigen Partien nicht gerade den Eindruck erweckt, ein Schwachpunkt der Mannschaft zu sein. Im Gegenteil: Pieper funktionierte auf Anhieb, gewann zahlreiche wichtige Zweikämpfe und war ein echter Stabilisator. Obwohl er zuletzt gegen Gladbach in der Startelf-Aufstellung von Niklas Stark würdig vertreten wurde, dürfte die Konstanz der Vorwochen nun für eine Rückkehr auf den Rasen von Beginn an sorgen. Doch der Konkurrenzkampf tobt jetzt bei Werder Bremen endgültig auch auf dieser Position, das hat der jüngste Stark-Auftritt bewiesen.

Werder Bremen-Aufstellung gegen TSG Hoffenheim: Amos Pieper zurück in der Startelf

Ansonsten bleibt wohl alles beim Alten. Vor Jiri Pavlenka komplettieren erneut Milos Veljkovic und Marco Friedl die Abwehrreihe, auf den Außen führt intern aktuell kein Weg an Mitchell Weiser und Anthony Jung vorbei. In der Zentrale meldet Leonardo Bittencourt nach überstandener Verletzung nun zwar endgültig wieder Ansprüche auf mehr Spielzeit an, doch Romano Schmid und Ilia Gruev haben ihre Sache auf der Acht zuletzt sehr gut gemacht. Das Duo sollte somit abermals vor Christian Groß das Mittelfeld bilden. Zumal in Nicolai Rapp eine weitere Alternative fehlt. Der 25-Jährige hatte am Mittwoch Werder Bremens Geheimtraining mit bandagiertem Oberschenkel vorzeitig beendet und fehlte bei der finalen Einheit am Donnerstag gänzlich – ebenso wie Stürmer Eren Dinkci, der individuell trainierte.

In der Offensive ruhen die Hoffnungen in der Startelf wieder auf Marvin Ducksch und Niclas Füllkrug. Beide harmonieren prächtig, waren auch beim Abschlusstraining sehr auffällig – anfangs sogar durch ein nicht zu überhörendes Gespräch. So fachsimpelten sie ausgiebig über den Champions-League-Auftritt von Manchester City und ganz speziell Erling Haaland am Vorabend. Der Ex-Dortmunder, der momentan trifft, wie er will, hatte auch international wieder doppelt zugeschlagen. Das hinterließ auch bei Werder Bremen Eindruck. Gegen Hoffenheim besteht für das Duo die Chance, dem Norweger in etwas kleinerem Rahmen nachzueifern. (mbü)

Mit Amos Pieper in der Startelf: So könnte die Aufstellung des SV Werder Bremen gegen die TSG Hoffenheim aussehen! © DeichStube