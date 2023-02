Werder-Aufstellung gegen Dortmund: Weiser kehrt in die Startelf zurück, doch wer muss für Bittencourt Platz machen?

Von: Malte Bürger

Teilen

Die Aufstellung von Werder Bremen gegen Borussia Dortmund: Mitchell Weiser kehrt in die Startelf zurück. © gumzmedia

Der SV Werder Bremen spielt am 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund. So könnte die Startelf-Aufstellung von Werder-Trainer Ole Werner gegen den BVB aussehen.

Bremen – Ole Werner hat schon häufig genug betont, dass er unbequeme Entscheidungen in seinem Job nicht wirklich mag, sie aber eben treffen muss. Und das wird vor dem Heimspiel des SV Werder Bremen gegen Borussia Dortmund (Samstag, 15.30 Uhr/DeichStube-Liveticker) nicht anders sein. In die Bremer Aufstellung dürfte im Vergleich zur Vorwoche nämlich ein wenig Bewegung kommen, weshalb der Chefcoach im Zentrum wohl wieder für die eine oder andere interne Enttäuschung wird sorgen müssen. Auslöser ist die Startelf-Rückkehr von Mitchell Weiser, der nach abgesessener Gelbsperre auf die rechte Außenbahn zurückkehrt. Dadurch dürfte Leonardo Bittencourt, der Weiser zuletzt vertreten hat, erneut auf seiner Stammposition als Achter eingesetzt werden – was die Frage aufwirft, was aus Niklas Schmidt und Jens Stage wird.

Werder Bremen-Aufstellung gegen Borussia Dortmund: Jens Stage wohl weiter in der Startelf

Das Duo hat zuletzt schließlich gleich zwei Mal in Folge überzeugt, als es in der Startelf bei den Siegen des SV Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg (2:1) und VfB Stuttgart (2:0) stand. Nach seinem jüngsten Treffer gegen die Süddeutschen und einer intensiven Zweikampfführung dürfte Stage beim Kampf um einen Platz in der Anfangsformation knapp vorne liegen. Schmidt bliebe die Rolle des Jokers, die er bekanntlich in der Hinrunde gegen den BVB perfekt erfüllt hat, als er beim packenden 3:2-Erfolg zum zwischenzeitlichen Ausgleich traf.

„Wir haben viele Optionen. Es ist eine Position, auf der wir Konkurrenzkampf haben, wo ich mich auf der einen Seite nur richtig entscheiden kann, weil ich bei jedem das Gefühl habe, dass sie für uns gute Spiele machen“, erklärt Ole Werner zum Thema Aufstellung. „Auf der anderen Seite kann ich mich nur falsch entscheiden, weil ich jemanden draußen lassen muss, der es verdient hätte zu spielen. Aber es ist nun mal ein Mannschaftssport. Ich versuche, die beste Entscheidung für die Mannschaft zu treffen.“ Auch Romano Schmid, der nach ausgestandener Knieverletzung wieder mit dabei ist, dürfte bei Werder Bremen erst einmal nur Zuschauer sein. „Es können nur elf Spieler auf dem Platz stehen. Egal, wer spielt: Ich weiß, dass ich gute Jungs auf dem Platz von Beginn an habe und ich weiß, dass ich auf der Bank noch ein paar Jungs habe, die ich zu jeder Zeit bringen kann“, unterstreicht der Bremer Trainer vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund.

So könnte die Startelf-Aufstellung von Werder Bremen im Bundesliga-Spiel gegen Borussia Dortmund aussehen. © DeichStube

Werder Bremen-Startelf-Aufstellung gegen Borussia Dortmund: Milos Veljkovic ersetzt Marco Friedl in der Abwehr

In den anderen Mannschaftsteilen ist die Ausgangslage wesentlich klarer. In der Offensive teilen sich Marvin Ducksch und Niclas Füllkrug wie gewohnt die Arbeit, Neuzugang Maximilian Philipp hat seine Sprunggelenksprobleme derweil auskuriert und sollte erstmals im Kader des SV Werder Bremen stehen. Vor Keeper Jiri Pavlenka werden Amos Pieper, Niklas Stark und Milos Veljkovic verteidigen. Letzterer ersetzt dabei den gesperrten Kapitän Marco Friedl (fünfte Gelbe Karte) in der Startelf und dürfte den linken Part der Dreierkette übernehmen – dort war er auch beim Abschlusstraining am Freitag unterwegs. Komplettiert wird die Aufstellung gegen den BVB von Sechser Christian Groß und Linksaußen Anthony Jung. Auf die Tribüne geht es dagegen für Manuel Mbom. Der 22-Jährige hat noch immer mit Wadenproblemen zu kämpfen, fehlte auch deshalb bei der finalen Einheit. Felix Agu ist weiterhin aufgrund seiner Probleme an der Patellasehne kein Thema. (mbü)