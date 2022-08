Die Werder-Aufstellung gegen Cottbus: Schmid statt Neuzugang Stage in der Startelf?

Von: Björn Knips

Bremen – Wie stellt Trainer Ole Werner seinen SV Werder Bremen im DFB-Pokal gegen Energie Cottbus auf? Verdrängt Romano Schmid Top-Neuzugang Jens Stage auf die Bank? Steht Neuzugang Lee Buchanan in der Startelf? So könnte die Werder-Aufstellung für das Auswärtsspiel gegen in der Lausitz aussehen.

Gerade nach einer langen Vorbereitung ist die Aufstellung beim ersten Pflichtspiel besonders interessant: Beim SV Werder Bremen gibt es vor dem Pokalspiel bei Energie Cottbus in der Startelf allerdings nur wenige Fragezeichen. Im Tor hat Trainer Ole Werner schon für Klarheit gesorgt und Jiri Pavlenka als Nummer eins bestätigt – und zwar für alle Wettbewerbe. Die Dreierkette stellt sich nach dem krankheitsbedingten Ausfall von Niklas Stark quasi von alleine auf. Milos Veljkovic ist erst mal der Nachfolger von Ömer Toprak (jetzt Antalyaspor) als Abwehrchef. Neben ihm verteidigen Neuzugang Amos Pieper und der neue Kapitän Marco Friedl.

Werder Bremen-Aufstellung gegen Energie Cottbus: Neuzugänge Mitchell Weiser und Lee Buchanan in der Startelf

Auf der rechten Seite hat der doch noch fest verpflichtete Mitchell Weiser klar die Nase vorne. Felix Agu muss sich mit einem Platz auf der Bank begnügen, weil auch links viel los ist. Lee Buchanan dürfte nach einer guten Vorbereitung den Vorzug vor Anthony Jung bekommen und in der Startelf des SV Werder Bremen stehen. Allerdings profitiert der Neuzugang aus England dabei auch von einem zwischenzeitlichen Ausfall Jungs.

Werder Bremen-Aufstellung gegen Energie Cottbus: Verdrängt Romano Schmid Jens Stage aus der Startelf?

Für die Position des Sechsers bewerben sich Christian Groß und Ilia Gruev. Beide haben in den vergangenen Wochen überzeugt, gegen Energie Cottbus dürfte aber Groß aufgrund seiner Erfahrung und Stabilität in der Startelf des SV Werder Bremen stehen. Ein bisschen spannender wird es im offensiveren Mittelfeld. Da hat nur Leonardo Bittencourt bei seiner Rückkehr nach Cottbus eine indirekte Einsatzgarantie vom Coach bekommen – und zwar als Belohnung für auffällige Auftritte in den Testspielen. Aber wer darf daneben ran? Eigentlich müsste dort Jens Stage gesetzt sein. Für den Dänen haben die Bremer immerhin eine Ablösesumme von vier Millionen Euro an den FC Kopenhagen überwiesen.

Doch gerade Romano Schmid lässt sich nicht so leicht rausdrängen. Sein großer Vorteil: Der Österreicher kennt das System und die Abläufe viel besser als Stage. Es ist sehr gut möglich, dass Werner dem Neuzugang noch weitere Eingewöhnungszeit gönnt. Außenseiterchancen besitzt dazu noch Niklas Schmidt. Vorne ist die Sache dagegen klar: In Cottbus sollen wie schon in der vergangenen Saison Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch für die nötigen Tore bei Werder Bremen sorgen. (kni)

