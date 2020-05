Aufstellung gegen Bayer Leverkusen: Friedl oder Lang in Werders Startelf?

Wer ersetzt beim SV Werder Bremen Ludwig Augustinsson in der Start-Aufstellung gegen Bayer Leverkusen? Marco Friedl (re.) und Michael Lang sind Kandidaten.

Bremen – Über zehn Wochen ist es her, dass Florian Kohfeldt eine Aufstellung des SV Werder Bremen machen musste, wirklich viel geändert hat sich seitdem vor dem Geisterspiel gegen Bayer Leverkusen nicht:

Denn Florian Kohfeldt muss wieder ein wenig puzzeln, denn zwei Ausfälle machen dem Trainer des SV Werder Bremen für die Aufstellung im Heimspiel am Montag gegen Bayer Leverkusen das Leben schwer: Davy Klaassen ist nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt, Ludwig Augustinsson wegen muskulärer Probleme unpässlich. Wer ersetzt die beiden Stammspieler?

Werder Bremen-Aufstellung gegen Bayer Leverkusen: Marco Friedl in der Startelf?

Der direkte Ersatz für Augustinsson auf der linken Abwehrseite heißt Marco Friedl. Nur hat der 22-Jährige eine Leverkusen-Phobie, die den Namen Karim Bellarabi trägt. Zwei Mal schon hat ihn der Flügelflitzer ganz schlecht aussehen lassen. Beim Hinspiel (2:2) gelang dem Leverkusener sogar ein Bundesliga-Rekord, er schlug 20 Flanken, Friedl konnte ihn einfach nicht stoppen. „Ich habe großes Vertrauen in Marco“, sagt Florian Kohfeldt trotzdem, bringt aber auch Rechtsverteidiger Michael Lang ins Spiel: „Er könnte die Position quasi spiegelverkehrt übernehmen.“ Allerdings durfte der Schweizer im Jahr 2020 noch keine Minute beim SV Werder Bremen mitwirken.

Aufstellung von Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen: Philipp Bargfrede auf der Sechs?

So oder so – ein Augustinsson ist aus diesem Kader heraus nicht zu ersetzen. Das gilt im Prinzip auch für Klaassen. Wenngleich dort die Lösungsmöglichkeiten durch Verschieben von Personal prominenter und auch besser sind. So könnte Philipp Bargfrede vor einer Fünferkette mit Kevin Vogt im Zentrum ins Dreier-Mittelfeld rücken. Die beiden anderen Position würden dann wohl Maximilian Eggestein und Leonardo Bittencourt übernehmen. Außenseiterchancen besitzt vielleicht noch der erfahrene Nuri Sahin.

Der Rest der Aufstellung ist eigentlich klar: Im Tor spielt Jiri Pavlenka, rechts verteidigt Theodor Gebre Selassie. Milos Veljkovic und Niklas Moisander gehören ebenfalls zur Fünfer-Abwehrkette. Den Sturm bei Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen dürften Milot Rashica und Davie Selke bilden.

Werder Bremen: Ist das die Startelf gegen Bayer Leverkusen?

Die voraussichtliche Start-Aufstellung von Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen: Pavlenka - Gebre Selassie, Milos Veljkovic, Kevin Vogt, Niklas Moisander, Marco Friedl - Philipp Bargfrede, Maxi Eggestein, Leonardo Bittencourt - Davie Selke, Milot Rashica