Die Werder-Aufstellung gegen den 1. FC Köln: Niclas Füllkrug nach Verletzung direkt wieder in der Startelf?

Von: Björn Knips

Die Aufstellung des SV Werder Bremen für das Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln: So dürfte die Startelf von Coach Ole Werner aussehen.

Bremen – Er ist wieder da: Sechs Wochen nach seinem letzten Einsatz gehört Niclas Füllkrug endlich wieder zum Kader des SV Werder Bremen und dürfte im Heimspiel am Samstag gegen den 1. FC Köln (15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) auch in der Startelf-Aufstellung stehen. Schließlich wurde nach den Wadenproblemen zuletzt viel Wert darauf gelegt, den Angreifer behutsam aufzubauen und in den nötigen Fitnesszustand zu bringen. Und es wäre auch einfach schön, wenn „die hässlichen Vögel“ im Wohninvest Weserstadion noch mal gemeinsam auf Torejagd gehen könnten. Denn neben Füllkrug gilt auch Marvin Ducksch als heißer Wechselkandidat und könnte somit seine Abschiedsvorstellung an der Weser geben.

Die Aufstellung von Werder Bremen gegen den 1. FC Köln: So dürfte die Startelf aussehen?

Spannend in der Aufstellung des SV Werder Bremen wird die Besetzung der Zentrale. Dort durfte in Leipzig Ilia Gruev Stammkraft Christian Groß als Sechser ersetzen. Nun ist „Grosso“ wieder fit – und das hieß bei Trainer Ole Werner eigentlich immer, dass er auch von Beginn an spielt. Auf den Achter-Positionen sind aktuell Jens Stage und Leonardo Bittencourt in der Startelf gesetzt. Auch hinten ist alles klar: Im Tor steht Jiri Pavlenka, davor verteidigt die Dreierkette mit Milos Veljkovic, Niklas Stark und Marco Friedl. Als Schienenspieler werden Mitchell Weiser (rechts) und Anthony Jung (links) unterwegs sein.

„Ich bin froh, dass wir wieder mehr Optionen haben“, meinte Werner: „Es steht für alle Spielsituationen nach hinten raus auch Personal zur Verfügung.“ Genau das hatte der Coach des SV Werder Bremen nach der jüngsten 1:2-Niederlage in Leipzig noch bemängelt. Da hatten ihm Füllkrug und Groß im Vergleich zum Köln-Spiel für die Startelf-Aufstellung gefehlt. (kni)