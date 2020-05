Mögliche Werder-Aufstellung gegen Schalke 04: Mit Groß oder Bargfrede?

Vor dem 29. Spieltag

+ © gumzmedia/nordphoto/Pool Christian Groß (r.) hat gute Chancen, nach seinem tollen Auftritt gegen Gladbach auch gegen Schalke 04 in der Startelf von Werder Bremen zu stehen. © gumzmedia/nordphoto/Pool

Bremen – Was war das zeitweise langweilig in Sachen Aufstellung beim SV Werder Bremen in dieser Saison. Denn aufgrund von zahlreichen Ausfällen stellte sich das Team fast immer von selbst auf, aber beim Spiel gegen den FC Schalke 04 am Samstag hat Trainer Florian Kohfeldt gleich auf mehreren Positionen die Qual der Wahl.