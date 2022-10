Die voraussichtliche Werder-Aufstellung gegen den SC Freiburg: Ducksch nach Suspendierung vor Startelf-Rückkehr

Werders Startelf-Aufstellung in Freiburg

+ © gumzmedia Die Aufstellung des SV Werder Bremen gegen den SC Freiburg: Marvin Ducksch vor Startelf-Rückkehr. © gumzmedia

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Daniel Cottäus schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Bremen - Marvin Ducksch und Leonardo Bittencourt dürften gegen den SC Freiburg wieder in der Startelf stehen - die voraussichtliche Aufstellung des SV Werder Bremen für das Bundesliga-Spiel im Breisgau.

Ein Tor geschossen, eines vorbereitet: Nach seiner Einwechslung im DFB-Pokalspiel beim SC Paderborn hat Leonardo Bittencourt eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig er in dieser Saison für den SV Werder Bremen ist. Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass Bittencourt im Elfmeterschießen den letztlich entscheidenden Strafstoß vergab. „Leo hat in diesem Jahr schon eine ganze Menge Argumente geliefert, von Beginn an auf dem Platz zu stehen“, sagte Werders Cheftrainer Ole Werner am Freitag. Und ergänzte: „Nach dem Paderborn-Spiel sind die Argumente sicher nicht weniger geworden.“ Bittencourts Chancen, während des Werder-Auswärtsspiels beim SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr im Live-Ticker der DeichStube) erstmals seit Ende August wieder der Startelf-Aufstellung des SV Werder Bremen anzugehören, stehen also mehr als gut. Zumal er nach überstandener Rippenverletzung und auskuriertem Infekt auch körperlich wieder bereit dafür sei, wie Ole Werner erklärte.

Aufstellung von Werder Bremen gegen SC Freiburg: Leonardo Bittencourt und marvin Ducksch zurück in Startelf

Denkbar ist, dass Romano Schmid für den Rückkehrer in der Aufstellung des SV Werder Bremen Platz machen muss und in Freiburg eine Pause erhält. Neben Bittencourt könnte dann Ilia Gruev wieder auf die Achterposition vorrücken, was gegen die favorisierten Freiburger die defensivere Variante wäre - allerdings davon abhängt, ob Christian Groß (war zuletzt krank) wieder für die Sechserposition in der Startelf zur Verfügung steht. Während des nicht-öffentlichen Abschlusstrainings wollte sich Werner am Freitagmittag vom Fitnesszustand des 33-Jährigen überzeugen.



Ähnlich verhielt es sich bei den Innenverteidigern Marco Friedl, der das Pokalspiel in Paderborn wegen Adduktorenproblemen verpasst hatte, und Niklas Stark, der während der Partie angeschlagen ausgewechselt werden musste. Bei Friedl stehen die Chancen aber nicht schlecht, dass er in Freiburg wieder in der Startelf-Aufstellung von Werder Bremen steht. „Er hat Fortschritte gemacht“, sagte Werner. Für Stark könnte derweil Amos Pieper wieder den rechten Part in der Dreierkette vor Torhüter Jiri Pavlenka bekleiden. Auf den Halbpositionen sind Mitchell Weiser (rechts) und Anthony Jung (links) in der Aufstellung gesetzt. Das Sturmduo bilden gegen den SC Freiburg wieder Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch, der nach seiner Suspendierung für das Pokalspiel ins Werder-Team zurückkehrt. „Ohne zu viel verraten zu wollen, hat er eine hohe Wahrscheinlichkeit, von Beginn an auf dem Platz zu stehen“, sagte Werner. (dco)