Voraussichtliche Aufstellung: Sebastian Langkamp darf wohl bleiben - Nuri Sahin auch?

Sebastian Langkamp steht wohl auch gegen den VfL Wolfsburg in der Startelf des SV Werder Bremen.

Bremen - Der SV Werder Bremen spielt am 13. Bundesliga-Spieltag gegen den VfL Wolfsburg. So könnte die Aufstellung von Trainer Florian Kohfeldt aussehen.

Es war schon ein ordentlicher Bock, den sich Sebastian Langkamp gegen den FC Schalke geleistet hat. Trotzdem wird der Innenverteidiger des SV Werder Bremen wohl auch am Sonntag beim Gastspiel beim VfL Wolfsburg (18 Uhr) in der Startformation stehen. Dagegen muss wahrscheinlich Philipp Bargfrede für den wiedergenesenen Leonardo Bittencourt weichen - oder vielleicht auch nicht?

Beim kurzen Spiel während des Abschlusstrainings am Samstagmittag hatte Werder-Coach Florian Kohfeldt die Mannschaften wieder bunt gemischt. Rückschlüsse auf seine erste Elf sind bei diesen finalen Einheiten vor einer Partie schon lange nicht mehr möglich. Allerdings stellt sich die Mannschaft ohnehin fast von allein auf, in der Krise sind dem Coach durch die namhaften Ausfälle von Niklas Moisander, Ömer Toprak, Kevin Möhwald und Niclas Füllkrug ohnehin etwas die Hände gebunden. Immerhin könnte der Coach endlich mal wieder dieselbe Viererkette wie in der Vorwoche aufbieten, falls er Sebastian Langkamp weiter vertraut.

Werder Bremen: Sebastian Langkamps Vorteil gegenüber Christian Groß - die Größe!

Der 31-Jährige hatte sich gegen Schalke von Benito Raman den Ball abjagen lassen und damit das vorentscheidende 0:2 zu verantworten. Christian Groß wäre eine Alternative. Aber zwei Sachen sprechen gegen den 30-Jährigen: Er hat seit über einem Monat nicht mehr gespielt, und er ist neun Zentimeter kleiner als Langkamp. Auf die Größe könnte es gerade gegen Wolfsburgs Stürmer Wout Weghorst (1,97 Meter) durchaus ankommen. Langkamp misst 1,91 Meter, Groß nur 1,82. Milos Veljkovic liegt mit seinen 1,88 Meter in der Mitte, ist aber aktuell als Abwehrchef gesetzt. Gleiches gilt für Theodor Gebre Selassie (1,81) und Ludwig Augustinsson (1,81) auf den Außenbahnen.

Festgelegt hat sich Kohfeldt schon im Fall Leonardo Bittencourt, der gegen Schalke wegen einer Erkältung nicht fit genug war. Jetzt soll er wieder spielen. Aber wer muss für ihn weichen? Philipp Bargfrede oder Nuri Sahin? Bargfrede gilt als erster Kandidat, weil er nach seiner langen Verletzungspause gegen Schalke zum ersten Mal in der Startelf stand und noch nicht hundertprozentig fit wirkt.

Werder Bremen gegen VfL Wolfsburg: Wohl Nuri Sahin statt Philipp Bargfrede in der Startelf

Andererseits ist der 30-Jährige ein Kämpfer, den Mannschaften in dieser schwierigen Situation gut gebrauchen können. Nuri Sahin kommt als Sechser mehr über den spielerischen Ansatz. Aber darauf legt Kohfeldt bekanntlich auch viel Wert. In dieser Saison war Sahin zudem bislang unantastbar, verpasste nur die Partie gegen Leipzig wegen einer Gelb-Rot-Sperre. Deshalb wird er seinen Platz wohl auch behalten.

Bei allen weiteren Positionen gibt es auch gegen den VfL Wolfsburg keine Diskussion: Davy Klaassen, Maximilian Eggestein, Yuya Osako und Milot Rashica werden genauso beim Anpfiff in der Volkswagen-Arena auf dem Platz stehen wie Jiri Pavlenka.