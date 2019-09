Voraussichtliche Werder-Aufstellung: Setzt Kohfeldt auf Groß? Abwehr ein großer Flickenteppich

Vor Spiel gegen Union Berlin

+ © gumzmedia Christian Groß könnte mal wieder das Trainingsshirt gegen das Trikot tauschen: Dem U23-Kapitän winkt die Startelf im Spiel von Werder Bremen gegen Union Berlin. © gumzmedia

Bremen – Die Aufstellung? Eigentlich doch ganz einfach: Einen ins Tor, vier in die Abwehr, drei ins Mittelfeld, drei in den Sturm – fertig! Was aber tun, wenn wie bei Werder Bremen die Probleme schon bei „vier in die Abwehr“ anfangen? Wenn diese vier nur mit Mühe und Not zusammengekratzt werden können?