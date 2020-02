Mögliche Aufstellung gegen Union: Werder mit Toprak statt Veljkovic, aber ansonsten wie gegen den BVB

Bremen – Florian Kohfeldt, Coach des SV Werder Bremen, könnte es sich leicht machen und gegen Union Berlin exakt die Elf beginnen lassen, die auch im DFB-Pokal aufgelaufen war.

Hatte ja gut geklappt mit der Formation. 3:2 gewann Werder Bremen, zog überraschend ins Viertelfinale ein und holte sich so die mentale Energie für das Kellerduell gegen Aufsteiger „Eisern Union“.

Aber: Kohfeldt macht es sich nicht leicht, sondern nimmt in der Abwehrkette wohl einen Wechsel vor. Milos Veljkovic wird voraussichtlich, obwohl er gegen Dortmund überzeugt hatte, für Ömer Toprak weichen müssen. Der wird bei Kohfeldt als Führungsspieler gelistet und genießt so etwas wie eine Einsatzgarantie – wenn er fit und frisch ist. Was nach der Kunstpause gegen den BVB der Fall sein sollte.

Werder Bremen: Davie Selke meldet sich im Abschlusstraining zurück

Also werden wieder Toprak, Kevin Vogt und Niklas Moisander die Dreierkette bilden. Auf allen weiteren Positionen gibt es den Eindrücken von Dienstag folgend keinen Handlungsbedarf. Leo Bittencourt und Marco Friedl bekleiden die Außenpositionen, Maxi Eggestein und Davy Klaassen bilden das Mittelfeldzentrum, Yuya Osako und Milot Rashica agieren davor in einem Rollenmix aus Achter und Angreifer.

Und ganz vorne bleibt Werder ein Wechsel erspart. Davie Selke, gegen Dortmund angeschlagen ausgewechselt, hat sich im Abschlusstraining fit gemeldet und kann gegen den überraschend erfolgreichen Aufsteiger aus der Hauptstadt mitwirken. Und das ist eine richtig gute Nachricht für Werder Bremen und Coach Kohfeldt. Selke, erst vor acht Tagen von Hertha BSC verpflichtet, spielt schließlich eine tragende Rolle in der Bremer Offensive – als „Unruhestifter in vorderster Linie“, so Kohfeldt.

In eben dieser vordersten Linie war bei Werder Bremen lange überhaupt nichts los und wäre es wohl auch weiterhin nicht, wenn Selke ausfallen würde. Mit ihm kann Kohfeldt aber am gegen Dortmund erprobten System festhalten, die Hertha-Leihgabe vorne reinzustellen und Rashica sowie Osako dahinter zu postieren. Selkes „Physis und seine Leidenschaft sind dabei die Faktoren, die uns guttun“, so Kohfeldt: „Er hat eine für seine Gegenspieler unangenehme Art, ist eklig im Gegenpressing.“ Und er kann im Strafraum die Bälle wegmachen – siehe das Abstaubertor gegen den BVB. Fortsetzung erwünscht. (csa)