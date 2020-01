Aufstellung gegen Hoffenheim: Veljkovic ersetzt Moisander - aber was macht Kohfeldt mit Sargent und Osako?

Bremen – Der SV Werder Bremen spielt am 19. Bundesliga-Spieltag zu Hause gegen die TSG 1899 Hoffenheim. So könnte die Aufstellung aussehen.

Never change a winning team – dass er es sich abschminken konnte, diesem Gesetz des Fußballs zu folgen, wusste Florian Kohfeldt, Trainer des SV Werder Bremen, schon in Düsseldorf. In der Schlussphase des Bremer 1:0-Erfolgs flog sein Kapitän Niklas Moisander mit Gelb-Rot vom Platz, ist deshalb für das Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Sonntag (15.30 Uhr) gesperrt.

Dass Moisander in der Abwehr durch Milos Veljkovic ersetzt wird, ist ziemlich sicher. Möglicherweise bleibt das im Vergleich zum Rückrundenauftakt auch die einzige Veränderung in der Bremer Startelf. Einen Zweikampf gibt es allerdings im Angriff, wo sich Josh Sargent mit Yuya Osako um den Platz neben Milot Rashica duelliert.

Werder Bremen: Kevin Vogt spielt wohl gegen Ex-Club TSG 1899 Hoffenheim

Never change a winning team – dass Kohfeldt diesem Leitsatz dann doch auf immerhin zehn von elf Positionen folgen könnte, ist auch großes Glück. Kevin Vogt, in Düsseldorf mit einer Gehirnerschütterung ausgeschieden, ist offenbar und einigermaßen überraschend fit für Hoffenheim. Zum Abschlusstraining am Samstag kehrte der Innenverteidiger auf den Platz zurück, und ihm war im Trainingsspielchen nicht anzumerken, dass es noch irgendwelche Probleme geben könnte.

Schon beim ersten Eckball für sein Team wollte Vogt sich ins Strafraumgetümmel stürzen, wurde von Davy Klaassen aber zurückbeordert. Bloß kein unnötiges Risiko! Das galt im Training, im Spiel darf und kann Vogt aber keinen Situationen ausweichen. Die endgültige Entscheidung, ob die Hoffenheim-Leihgabe gegen den Ex-Club aufläuft, fällt erst am Sonntag.

Werder Bremen gegen TSG Hoffenheim: Josh Sargent oder Yuya Osako?

Wenn Vogt spielen kann, wird Werder Bremen vermutlich wieder eine Dreierkette aufbieten. Mit Vogt in der Mitte, mit Ömer Toprak rechts und Veljkovic links von ihm. Auf den Flügeln werden erneut Marco Friedl und Leonardo Bittencourt Dienst tun. Im Mittelfeld gibt es auch keinen klar erkennbaren Grund, an der Düsseldorf-Formation etwas zu verändern. Heißt: Nuri Sahin bleibt auf der Sechs, Maximilian Eggestein und Davy Klaassen bekleiden bei Werder Bremen gegen Hoffenheim die Halbpositionen.

Und vorne geht es darum, ob Kohfeldt Josh Sargent dessen schwache Leistung gegen Düsseldorf verzeiht und ihm eine weitere Chance gibt, oder ob er Yuya Osako den Vorzug gibt. Der Japaner war so etwas wie der Verlierer der Hinrunde, hat jetzt aber wieder Chancen, in die erste Elf zurückzukehren. Zur Erinnerung: Bei der 2:3-Niederlage im Hinspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim hatte er getroffen. Und im Training am Samstag hatte er – neben zwei schlechten Aktionen zu Beginn – auch gute Momente. (csa)

