Werder-Aufstellung gegen Schalke: Augustinsson für Friedl, Bargfrede für Bittencourt?

Rückt Philipp Bargfrede in die Startelf von Werder Bremen gegen Schalke 04? Leonardo Bittencourt war unter der Woche erkältet.

Bremen - Der SV Werder Bremen spielt am zwölften Bundesliga-Spieltag gegen den FC Schalke 04. So könnten sie spielen - das ist die voraussichtliche Werder-Aufstellung.

Das Abschlusstraining war fast vorbei, da erwischte es Marco Friedl: Nach einem Zweikampf mit Benjamin Goller ging der 21-Jährige zu Boden, hielt sich den rechten Knöchel und humpelte kurz darauf vom Platz - gut möglich also, dass er für das Heimspiel von Werder Bremen gegen den FC Schalke 04 (Samstag, 15.30 Uhr) nicht zur Verfügung steht, womit das Comeback von Ludwig Augustinsson noch wahrscheinlicher würde.

Werder Bremen gegen Schalke 04: Ludwig Augustinsson direkt in der Startelf?

Der Schwede hat nach seiner Knie-OP im August wieder den Anschluss gefunden und hinterließ auch während des Abschlusstrainings am Freitag einen guten Eindruck. Dass Augustinsson erstmals in dieser Saison in Werders Bundesliga-Kader stehen wird, hatte Trainer Florian Kohfeldt bereits angekündigt.

Nun spricht vieles dafür, dass der Linksverteidiger gleich von Beginn an auf dem Platz stehen wird. Auch wenn diese Variante natürlich nicht ohne Risiko wäre. Schließlich befindet sich der 25-Jährige erst seit zwei Wochen wieder im Mannschaftstraining.

Werder Bremen: Leonardo Bittencourt nach Erkältung zunächst auf der Bank?

Ansonsten sind in Werders Anfangsformation im Vergleich zum 1:3 bei Borussia Mönchengladbach keine großen Änderungen zu erwarten. Möglich allerdings, dass Leonardo Bittencourt (Erkältung) zunächst auf der Bank Platz nimmt. Für ihn könnte Philipp Bargfrede ins Team rücken, was Werder Bremen gegen starke Schalker zusätzliche defensive Stabilität verleihen würde.

In der Viererkette wird wahrscheinlich wieder Sebastian Langkamp als linker Innenverteidiger neben Milos Veljkovic verteidigen. Theodor Gebre Selassie bekommt erneut den Vorzug vor Michael Lang. Im Mittelfeld sind Nuri Sahin, Davy Klaassen und Maximilian Eggestein ebenso gesetzt wie im Sturm Milot Rashica und Yuya Osako. Im Tor steht natürlich Jiri Pavlenka.