Aufstellung gegen Freiburg: Osako kehrt in die Startelf zurück - Jojo Eggestein nicht im Kader

Bremen - Beim 1:1 in Gladbach hatte er nach langwierigen Rückenproblemen als Joker sein Comeback gefeiert - eine Woche später steht Yuya Osako nun in der Startelf.

Im Heimspiel gegen den SC Freiburg (15.30 Uhr) vertraut Werder-Trainer Florian Kohfeldt auf den Japaner, der Johannes Eggestein ersetzt. Eggestein hatte im Abschlusstraining am Freitag einen Schlag abbekommen und fällt mit muskulären Problemen aus. Seinen Platz im Kader übernimmt Josh Sargent.

Veljkovic statt Langkamp in der Startelf

In der Bremer Startelf gibt es neben der Osako-Rückkehr eine weitere Veränderung: Milos Veljkovic verteidigt wieder an der Seite von Niklas Moisander. In Gladbach hatte Sebastian Langkamp noch den Vorzug in der Innenverteidigung bekommen. Nun hat sich Kohfeldt also wieder für den Serben entschieden.

Vor Torhüter Jiri Pavlenka bekleiden Ludwig Augustinsson (links) und Theodor Gebre Selassie (rechts) die beiden Außenverteidiger-Positionen. Im defensiven Mittelfeld ersetzt Nuri Sahin einmal mehr den verletzten Philipp Bargfrede, Davy Klaassen und Maximilian Eggestein übernehmen die Achterpositionen. Im Angriff stürmen neben Osako Werders Kapitän Max Kruse und Milot Rashica.

Beim SC Freiburg steht der Ex-Bremer Jerome Gondorf in der Startelf. Nils Petersen, Kolumnist der DeichStube und früherer Werder-Torjäger, fehlt wegen eines Muskelfaserrisses im Kader. Der in Achim nahe Bremen geborene Lucas Höler sitzt zunächst auf der Bank.

AUFSTELLUNG | #SVWSCF



Das ist unsere Mannschaft für das Spiel bei @werderbremen. pic.twitter.com/lqGwIwhKx2 — SC Freiburg (@scfreiburg) 13. April 2019

