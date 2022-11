Werder-Aufstellung gegen Leipzig: Füllkrug kehrt zurück, Stark ersetzt Veljkovic in der Startelf

Wie stellt Ole Werner auf?

Die Aufstellung von Werder Bremen gegen RB Leipzig: Niclas Füllkrug (vorne) und Niklas Stark kehren in die Startelf zurück.

Bremen - Der SV Werder Bremen spielt am 15. Bundesliga-Spieltag zu Hause gegen RB Leipzig. So könnte die Startelf-Aufstellung von Trainer Ole Werner am Samstag aussehen.

Der eine hatte die 1:6-Pleite beim FC Bayern München komplett verpasst, der andere war erst zur zweiten Hälfte in die Partie gekommen - während Werder Bremens Heimspiel gegen RB Leipzig (Samstag, 15.30 Uhr, DeichStube-Liveticker) werden Niclas Füllkrug und Niklas Stark nun aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wieder zur Startelf-Aufstellung zählen.

Füllkrug hat die leichte Rückenprellung, wegen der er in München nicht hatte spielen können, inzwischen auskuriert und brennt als frisch nominierter WM-Fahrer darauf, gegen RB Leipzig direkt zu zeigen, dass Bundestrainer Hansi Flick genau die richtige Entscheidung getroffen hat. „Ich möchte ein gutes Spiel machen“, betonte der 29-Jährige, der die WM erst nach dem Schlusspfiff wieder als Gedanken in seinem Kopf zulassen will: „Vorher versuche ich, alles so zu machen wie sonst auch und die ganze Sache nicht allzu sehr zu thematisieren.“ Neben Füllkrug ist Marvin Ducksch auch gegen Leipzig in der Startelf des SV Werder Bremen gesetzt.

Werder Bremen-Aufstellung gegen RB Leipzig: Niklas Stark ersetzt in der Startelf Milos Veljkovic

In der Dreierkette müssen die Bremer derweil auf Milos Veljkovic verzichten, der sich mit Problemen an der Achillessehne plagt, aber dennoch am Freitag in Serbiens WM-Kader berufen wurde. Für den 27-Jährigen wird Niklas Stark zu seinem sechsten Startelf-Einsatz in der laufenden Saison kommen und an der Seite von Amos Pieper und Kapitän Marco Friedl die Dreierkette vor Torhüter Jiri Pavlenka bilden. In der Aufstellung des SV Werder Bremen führt auf den Außenbahnen einmal mehr kein Weg an Mitchell Weiser (rechts) und Anthony Jung (links) vorbei.

Werder Bremen-Startelf-Aufstellung gegen RB Leipzig: Ilia Gruev statt Christian Groß auf der Sechs?

Spannend ist die Frage, wie Werders Cheftrainer Ole Werner sein Mittelfeld gegen RB Leipzig besetzt. In den Duellen mit ähnlich spielstarken Gegnern wie Leverkusen, Gladbach, Hoffenheim und zuletzt auch Bayern hatte der Coach in der Aufstellung stets auf den defensiv denkenden Ilia Gruev als Achter gesetzt und Christian Groß dafür auf die Sechs gestellt. Weil der Routinier des SV Werder Bremen in München (wie viele seiner Teamkollegen auch) aber große Probleme mit dem hohen Tempo des Gegners hatte, ist es vorstellbar, dass Gruev gegen Leipzig nun wieder die Sechserrolle bekleidet und Romano Schmid als zweiter Achter neben Leonardo Bittencourt in die Anfangsformation rückt. (dco)