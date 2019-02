Aufstellung gegen Nürnberg: Veljkovic zurück in der Startelf

Milos Veljkovic oder Sebastian Langkamp? Nuri Sahin oder Kevin Möhwald? Martin Harnik oder Johannes Eggestein?

Drei Fragezeichen standen vor dem Spiel gegen den 1. FC Nürnberg hinter drei Positionen bei Werder Bremen. Trainer Florian Kohfeldt hat sie jetzt in drei Ausrufezeichen verwandelt: Veljkovic, Sahin und Harnik spielen.

Möhwald gegen Ex-Club zunächst auf der Bank

Veljkovic hat sich den Platz in der Startelf zurückerobert, den ihm Langkamp zum Rückrundenstart abspenstig gemacht hatte. Der Serbe komplettiert als rechter Innenverteidiger die Viererkette vor Torhüter Jiri Pavlenka mit Abwehrchef Niklas Moisander und den Außenverteidigern Theodor Gebre Selassie (rechts) und Ludwig Augustinsson (links).

Im defensiven Mittelfeld ersetzt Nuri Sahin den gelbgesperrten Philipp Bargfrede. Kevin Möhwald findet sich zunächst auf der Bank wieder. Er darf sich also Hoffnungen machen, an alter Wirkungsstätte zumindest eingewechselt zu werden. In der Hinrunde hatte es der 25-Jährige nicht in den Kader geschafft.

Rashica nach Rückenproblemen wieder dabei

Nach starker Leistung am vergangenen Wochenende beim 2:2 gegen Eintracht Frankfurt darf Martin Harnik auch gegen Nürnberg wieder starten. Milot Rashica ist nach auskurierten Rückenproblemen wieder dabei. Johannes Eggestein bleibt zunächst draußen. Max Kruse ist als zentraler Stürmer sowieso gesetzt.

Auf der Ersatzbank sitzen neben Langkamp, Möhwald und Eggestein noch Torwart Stefanos Kapino, Claudio Pizarro, Joshua Sargent und Marco Friedl. Robert Bauer, den Werder vor der Saison nach Nürnberg verliehen hat, fehlt wegen eines Muskelfaserrisses im Kader des FCN.

