Voraussichtliche Werder-Aufstellung gegen FSV Mainz 05: Bittencourt soll beißen

Bremen - Der SV Werder Bremen empfängt am Dienstagabend den FSV Mainz 05 zum Kellerduell im Weserstadion. So könnte die Werder-Aufstellung aussehen.

Der Abstiegskampf ist offiziell verkündet - und deshalb heißt es nun auch für den SV Werder Bremen an erster Stelle: kratzen und beißen. Einer, der das richtig gut kann, ist Leonardo Bittencourt. Der Offensivspieler ist ein echter Wadenbeißer. Eine Magen-Darm-Grippe hatte ihn in der Woche vor dem Bayern-Spiel gestoppt, deshalb konnte er in München nur eingewechselt werden. Jetzt ist Bittencourt aber wieder hundertprozentig fit - und deshalb gegen den FSV Mainz 05 gesetzt. Wahrscheinlich wird er im zentralen Mittelfeld auflaufen - hinter den beiden Spitzen Yuya Osako und Milot Rashica. Das Trio tauscht allerdings während der Partie gerne die Positionen.

Im Mittelfeld bleibt - auch mangels Alternativen - alles beim Alten. Nuri Sahin gibt den Sechser, weil Philipp Bargfrede wohl weiterhin fehlt. Maximilian Eggestein und Davy Klaassen dürfen sich erneut auf den Achter-Positionen versuchen.

Werder Bremen: Niklas Moisander kehrt gegen Mainz 05 zurück

Die Abwehr muss einmal mehr in dieser Hinrunde umgebaut werden. Einmal macht das Florian Kohfeldt gerne, einmal eher ungerne: So freut sich der Coach gewiss auf die Rückkehr von Kapitän Niklas Moisander, der in der Innenverteidigung Christian Groß ersetzt. Verzichten muss er dagegen auf den verletzten Dauerbrenner Theodor Gebre Selassie. Immerhin steht in Michael Lang ein erfahrener Ersatz als rechter Verteidiger zur Verfügung, wenngleich der Schweizer gegen die Bayern sehr unglücklich agierte. Ihm fehlt allerdings auch der Spielrhythmus.

Im Vergleich zur Partie beim spielstarken Rekordmeister dürfte Kohfeldt beim Spiel von Werder Bremen gegen Mainz 05 wieder von einer Fünfer- auf eine Viererkette zurückgehen. Möglicherweise lässt sich Sahin als Sechser sporadisch zwischen die Innenverteidiger fallen. Im Tor steht natürlich Jiri Pavlenka. Hinweis: Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Werder-Spiel gegen Mainz 05 live im TV oder im Stream sehen könnt.