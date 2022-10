Werder-Aufstellung gegen Mainz: Pieper und Stark sollen Veljkovic in der Startelf ersetzen

Von: Malte Bürger

Erstmals gemeinsam in der Startelf des SV Werder Bremen: Niklas Stark und Amos Pieper, hier im Duell mit Leverkusens Patrik Schick, sollen gegen den FSV Mainz 05 den Laden sauberhalten. © IMAGO/Blatterspiel

Der SV Werder Bremen spielt am 10. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FSV Mainz 05. So könnte die Startelf-Aufstellung von Werder-Trainer Ole Werner aussehen.

Bremen – Es war nur eine kurze Übung, und doch bot sie einen kleinen Vorgeschmack auf das, was den SV Werder Bremen am 10. Spieltag erwartet. Amos Pieper und Niklas Stark hatten sich am Freitagmorgen nämlich ein orangefarbenes Leibchen übergestreift und spielten während des Abschlusstrainings der Bremer ein paar Minuten nebeneinander. Am Samstag, im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 (15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker), dürften es weitaus mehr werden. Der Grund: Milos Veljkovic fällt verletzungsbedingt aus, nach Vereinsangaben plagt er sich mit einer Sehnenreizung im Oberschenkel herum. Die Sache mit der Qual der Wahl bei der Startelf-Aufstellung hat sich somit für Trainer Ole Werner erst einmal erledigt.

Werder Bremen-Startelf-Aufstellung gegen Mainz 05: Abwehr stellt sich von selbst auf

Zumindest in der Abwehrkette des SV Werder Bremen. Denn dort muss der 34-Jährige nun nicht mehr entscheiden, wer den Vorzug in der Startelf erhält, sondern wie das Duo Pieper und Stark am besten gemeinsam neben Kapitän Marco Friedl harmoniert. Am wahrscheinlichsten ist, dass Ersterer – wie schon in den ersten Wochen der Saison – den rechten Part der Dreierreihe einnimmt, während Stark zum direkten Veljkovic-Ersatz im Zentrum wird. Die persönliche Bilanz des Gespanns gegen Mainz 05 ist dabei ausbaufähig. Während Stark in bisher elf Partien gegen den FSV lediglich zwei Siege, dafür aber vier Unentschieden und fünf Niederlagen verbuchte, hat Pieper sogar alle drei Duelle seiner Karriere gegen die Gäste verloren.

Werder Bremen-Aufstellung gegen Mainz 05: Mit Amos Pieper und Niklas Stark in der Startelf

Damit es dieses Mal besser läuft, baut Werder Bremen auch auf den Schwung der Vorwochen – und somit vermutlich auch auf die identische Startelf der vergangenen beiden Begegnungen. Nach den Siegen gegen Mönchengladbach (5:1) und Hoffenheim (2:1) gibt es in der Aufstellung eigentlich auch keinen Grund zum Wechseln. Somit gehören die Außenbahnen vor Torhüter Jiri Pavlenka abermals Anthony Jung (links) und Mitchell Weiser (rechts), auf der Sechs sollte erneut Christian Groß beginnen.

Da Leonardo Bittencourt aufgrund einer Erkältung ausfällt, drängt sich auch im restlichen Mittelfeld kein Umbau auf. Romano Schmid gefällt schon seit einigen Wochen als starker Vorbereiter für die Angreifer Marvin Ducksch und Niclas Füllkrug, als zweiter Achter hat sich Ilia Gruev mit zuletzt drei starken Leistungen für weitere Einsätze empfohlen. Sollte Ole Werner jedoch die taktische Ausrichtung gegen eine Mannschaft, die er als ähnlich unangenehm zu bespielen wie den FC Augsburg einstuft, ändern, böte sich in der Startelf des SV Werder Bremen gegen Mainz 05 auch eine Hereinnahme von Jens Stage an. (mbü)

So könnte die Startelf-Aufstellung des SV Werder Bremen gegen den FSV Mainz 05 aussehen! © DeichStube