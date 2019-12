Werders Aufstellung beim FC Bayern: Ein Puzzle mit vielen Fragezeichen

Christian Groß (l.) oder Marco Friedl: Einer von beiden muss gegen den FC Bayern München möglicherweise Niklas Moisander in der Innenverteidigung des SV Werder Bremen ersetzen.

Bremen - Werder Bremen spielt am 15. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen den FC Bayern München. So könnte die Werder-Aufstellung gegen den Rekordmeister aussehen.

Und plötzlich war die Sache doch wieder kompliziert, war die Aufstellung von Werder Bremen vor dem Auswärtsspiel beim FC Bayern München (Samstag, 15.30 Uhr) für Trainer Florian Kohfeldt wieder zu einer Gleichung mit vielen Unbekannten geworden.

Abwehrchef und Kapitän Niklas Moisander, der beim 0:1 gegen Paderborn gerade erst sein Comeback nach dreimonatiger Verletzungspause gefeiert hatte, verpasste das Abschlusstraining am Freitag wegen muskulärer Probleme in der Wade. Zwar ist der 34-Jährige mit nach München geflogen, ob er spielen kann, entscheidet sich aber erst am Samstag.

Werder Bremen-Aufstellung: Maximilian Eggestein als alleiniger Sechser gegen FC Bayern München?

Es ist also möglich, dass Moisander ausfällt und Marco Friedl oder Christian Groß für ihn einspringen müssen. Friedl dürfte als Linksfuß leichte Vorteile haben. Sebastian Langkamp ist hingegen kein Kandidat. Rückenprobleme verhindern einen Einsatz.

In München dürfte Kohfeldt ein 3-5-2-System bevorzugen, aus dem bei gegnerischem Ballbesitz ein 5-3-2 wird. Als Innenverteidiger stehen Milos Veljkovic und Friedl/Groß (oder womöglich doch Moisander) zur Verfügung. Nuri Sahin dürfte als zentraler Mann der Dreier-/Fünferkette seine Rückkehr in die Startelf feiern. Für den verletzten Philipp Bargfrede müsste dann Maximilian Eggestein auf die Sechserposition rücken. Seine Rolle als Achter wiederum ginge an Leonardo Bittencourt. Die Doppelspitze davor dürften Yuya Osako und Milot Rashica agieren. Auflösung folgt: Werder Bremen gegen den FC Bayern gibt es dann hier im Live-Ticker.