Voraussichtliche Werder-Aufstellung gegen Gladbach: Friedl darf bleiben, Osako im Fokus

Marco Friedl könnte mal eine Pause gebrauchen, steht aber auch am Sonntag in der Startelf von Werder Bremen im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach.

Bremen – Werder Bremen spielt am elften Bundesliga-Spieltag auswärts gegen Borussia Mönchengladbach. Das ist die voraussichtliche Werder-Aufstellung - mit Marco Friedl in der Startelf.

Auch am elften Spieltag der Bundesliga wird der Linksverteidiger beim SV Werder Bremen Marco Friedl heißen. Der noch junge Österreicher, der mit seinem Foul zum folgenschweren Freistoß nicht ganz unschuldig am späten Freiburger Ausgleich vor einer Woche war, könnte zwar eine Pause mal ganz gut gebrauchen, es fehlen vor dem Duell am Sonntag (13.30 Uhr) bei Tabellenführer Borussia Mönchengladbach aber schlichtweg die Alternativen.

Stammspieler Ludwig Augustinsson steht nach seiner Knieoperation noch nicht zur Verfügung. Möglicherweise ist er nach der anstehenden Länderspielpause wieder ein Thema. Und Rechtsverteidiger Michael Lang hat sich als Alternative selbst aus dem Spiel genommen. Unter der Woche hatte er angemerkt, dass für ihn als Rechtsfuß ein Einsatz auf der linken Seite wie plötzliches Autofahren in London - also im ungewohnten Linksverkehr - sei. Bleibt also nur die Hoffnung, dass der erst 21-jährige Friedl bei seinen nicht ungewöhnlichen Leistungsschwankungen einen guten Tag erwischt.

Werder Bremen: Yuya Osako spielfreudig vor Gladbach

Immerhin hat der Österreicher in der Viererkette erfahrene Kollegen an seiner Seite: Ömer Toprak, Milos Veljkovic und Theodor Gebre Selassie. Auch Sechser Nuri Sahin ist mit allen Wassern gewaschen. Auf den Achter-Positionen sind weiterhin Maximilian Eggestein und Davy Klassen gesetzt. Vorne führt kein Weg an dem Trio Leonardo Bittencourt, Milot Rashica und Yuya Osako vorbei. Letzterer wird dabei besonders im Fokus stehen.

Der Japaner hatte gegen Freiburg nach mehrwöchiger Verletzungspause sein Comeback gefeiert und schon sehr gut funktioniert. Wer ihn unter der Woche im Training des SV Werder Bremen gesehen hat, der weiß: Osako kann noch viel mehr. Beim Abschlusstraining jagte er die Kugel wuchtig in den Winkel. Der 29-Jährige wirkte enorm entschlossen und spielfreudig.

Werder Bremen: Claudio Pizarro könnte wieder gefürchteter Joker werden

Einen guten Eindruck hinterließ auch Claudio Pizarro. Der Oldie hatte zuletzt in Absprache mit Trainer Florian Kohfeldt eine Spielpause eingelegt und ein spezielles Aufbauprogramm absolviert. Offenbar mit Erfolg! Er könnte beim Spiel von Werder Bremen gegen Gladbach (Live-Ticker in der DeichStube) wieder der gefürchtete Joker werden.

Im Tor gibt es derweil gar keine Diskussion. Trotz seiner beiden von ihm selbst eingestandenen Fehler gegen Freiburg bleibt natürlich Jiri Pavlenka die Nummer eins.