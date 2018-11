Aufstellung: Werder startet mit Sahin, Bargfrede und Harnik

Bremen - Im Abschlusstraining am Freitagnachmittag hatte er noch gefehlt, was die große Frage aufwarf: Kann Philipp Bargfrede im wichtigen Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach spielen? Antwort: Er kann!

Trainer Florian Kohfeldt schickt den 29-Jährigen von Beginn an auf den Platz - und das offenbar wieder in ganz spezieller Rolle. Die Namen in Werders Startaufstellung lassen nämlich darauf schließen, dass Bargfrede vor Torhüter Jiri Pavlenka als zentraler Mann in der Dreierkette anfängt. Links von ihm Niklas Moisander, rechts Milos Veljkovic. Auf den Halbpositionen laufen Ludwig Augustinsson (links) und Theodor Gebre Selassie (rechts) auf.

Kruse und Harnik als Doppel-Spitze

Bargfredes eigentlichen Part als defensiver Mittelfeldspieler dürfte Nuri Sahin übernehmen, als Achter agieren wie gewohnt Maximilian Eggestein und Davy Klaassen.

Bleiben im Bremer 3-5-2-System noch die zwei Spitzen. Kapitän Max Kruse ist gesetzt, klar. Und neben ihm? Startet sein Kumpel Martin Harnik, der zuletzt im DFB-Pokal als Joker einen Doppelpack erzielt hatte. „Mir ist nicht entgangen, wie wohl Martin sich im Zentrum fühlt“, hatte Kohfeldt am Donnerstag gesagt. Gegen Gladbach kann es der Stürmer nun abermals beweisen.

Auf der Bremer Ersatzbank sitzen Torhüter Luca Plogmann, Marco Friedl, Sebastian Langkamp, Milot Rashica, Yuya Osako, Johannes Eggestein und Claudio Pizarro. Florian Kainz und Kevin Möhwald haben es nicht in den Kader geschafft.

