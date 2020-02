Voraussichtliche Werder-Aufstellung: Sahin soll gegen seinen Ex-Club helfen

Bremen - Werder Bremen spielt am 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund. So könnte die Aufstellung aussehen.

Keine Woche ohne Personal-Puzzle, ohne erzwungene Umstellungen in der Startelf - diese wenig erfreuliche Serie setzt sich für Werder Bremen auch vor dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund (Samstag, 15.30 Uhr) fort.

Werder Bremen-Aufstellung: Ömer Toprak ersetzt Kevin Vogt gegen BVB

In der Abwehr muss Trainer Florian Kohfeldt den Ausfall von Kevin Vogt (Sehnenverletzung) verkraften. Für den 28-Jährigen wird Ömer Toprak gegen seinen Ex-Club wieder in die Anfangsformation rücken und neben Niklas Moisander (links) und Milos Veljkovic (rechts) die zentrale Position in der Dreierkette bekleiden. In Leipzig hatte Toprak zunächst nur auf der Bank gesessen, weil er sich im Training zuvor am Oberschenkel verletzt hatte. Nun ist er wieder fit.

Gleiches gilt für Linksverteidiger Ludwig Augustinsson, der nach rund neun Wochen Verletzungspause wegen zwei aufeinanderfolgender Muskelfaserrisse vor dem Comeback steht. Für Marco Friedl ist in der ersten Elf dann kein Platz mehr. Als Rechtsverteidiger spielt Theodor Gebre Selassie, Werder Bremen kann also endlich mal wieder auf den Außenverteidiger-Positionen auf seine Bestbesetzung zurückgreifen.

Werder Bremen-Startelf: Milot Rashica und Davie Selke stürmen gegen Borussia Dortmund

Weil Maximilian Eggestein das BVB-Spiel wegen einer Gelbsperre verpasst und Philipp Bargfrede (Wadenprobleme) weiterhin verletzt ausfällt, dürfte Nuri Sahin nach zwei Partien ohne Einsatz in die Startelf zurückkehren und auf der Sechserposition agieren. Als Nebenmann von Davy Klaassen auf der Achterposition kommt Leonardo Bittencourt infrage.

Der Sturm von Werder Bremen gegen den BVB wird wohl aus Milot Rashica und Davie Selke bestehen. Der Winter-Neuzugang hat seine Gelbsperre gegen Leipzig abgesessen und dürfte für den zuletzt schwachen Yuya Osako ins Team rücken. Für Johannes Eggestein und Josh Sargent bleibt wieder ein Platz auf der Bank.