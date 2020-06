Zwei Veränderungen: Das ist die Werder-Aufstellung gegen den FC Bayern!

Bremen – Letzte englische Woche in dieser Saison – und für Werder Bremen ist das eine knifflige Geschichte: Denn am Dienstagabend geht es gegen den übermächtigen FC Bayern München. Das ist die Startelf-Aufstellung der Bremer.

Update (16. Juni 2020): Jetzt sind die Aufstellungen da - Leonardo Bittencourt spielt, Ludwig Augustinsson ist gar nicht im Kader! Die Startelf und alles Weitere gibt‘s im Live-Ticker zum Spiel von Werder Bremen gegen den FC Bayern.

Weiter zur bisherigen Meldung:

Da liegt schon der Verdacht nahe, dass Trainer Florian Kohfeldt bei Werder Bremen personell etwas rotiert, um vor allem im Abstiegskracher eine absolut frische Mannschaft in der Startelf-Aufstellung zu haben – und dann droht da ja auch nicht eine Gelbsperre für Kevin Vogt.

Doch Florian Kohfeldt stellt unmissverständlich klar: „Ich werde keinen Spieler schonen und mit einem halben Auge schon auf Mainz schielen.“ Auch ein freiwilliger Verzicht auf Vogt sei kein Thema. Der Abwehrspieler habe es schon eine ganze Zeit geschafft, ohne die folgenschwere fünfte Verwarnung auszukommen, deshalb sei er optimistisch.

Zurecht: Sechs Spiele hat Kevin Vogt keinen Gelben Karton mehr gesehen. Allerdings: Eine Einsatzgarantie sprach Florian Kohfeldt weder Vogt noch allen anderen Startelf-Spielern aus. Er werde die Mannschaft aufstellen, die in diesem speziellen Spiel gegen den FC Bayern München den größtmöglichen Erfolg verspreche.

Werder Bremen gegen den FC Bayern München: Ist das die Startelf-Aufstellung?

Der Coach dürfte gegen den FC Bayern eine wesentlich defensivere Variante wählen als noch in der Aufstellung gegen Schlusslicht Paderborn. Demnach wird wohl Bulldozer Philipp Bargfrede ins Team zurückkehren und mit Maximilian Eggestein eine Doppelsechs stellen. Davor könnten dann Davy Klaassen und Yuya Osako das offensive Mittelfeld bilden – mit einem auf Konter lauernden Stürmer Milot Rashica. Das hatte zumindest einmal im Hinspiel gut geklappt. Toller Pass Klaassen, starker Lauf und Abschluss Rashica – 1:0. Am Ende ging Werder Bremen aber noch mit 1:6 unter.

Diesmal soll es die Fünferkette vor Keeper Jiri Pavlenka besser machen. Eine Überraschung könnte es beim SV Werder Bremen gegen den FC Bayern auf der linken Seite geben, wo Marco Friedl als Ersatz für Ludwig Augustinsson parat steht. Letzterer ist möglicherweise nach seinen großen Verletzungsproblemen in dieser Saison nach dem Spiel am Samstag in Paderborn noch etwas müde. Auf Theodor Gebre Selassie, Milos Veljkovic, Kevin Vogt und Niklas Moisander kann Kohfeldt dagegen nicht verzichten, da fehlen ihm auch die echten Alternativen im Kader. (kni)