Werder-Aufstellung gegen Leipzig: Milos Veljkovics Pech wäre Ilia Gruevs Glück – Romano Schmid erneut im Sturm?

Werders mögliche Startelf gegen Leipzig

+ © IMAGO/Eibner Stehen Ilia Gruev (li.) und Romano Schmid (re.) gemeinsam in Werder Bremens Startelf-Aufstellung gegen RB Leipzig? © IMAGO/Eibner

Den SV Werder Bremen plagen vor dem Bundesliga-Spiel gegen RB Leipzig (17.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) erneut einige Personalsorgen. Wen beordert Ole Werner am Sonntag in die Startelf? Das ist die mögliche Aufstellung der Bremer.

Bremen – Die Sonne strahlte, die Temperaturen kraxelten in angenehme Höhen. Nur von den Profis des SV Werder Bremen war am Samstagmittag kaum etwas zu sehen. Vor allem nicht fußballerisch. Denn Chefcoach Ole Werner ließ seine Mannschaft während der finalen Einheit vor dem Auswärtsspiel bei RB Leipzig (Sonntag, 17.30 Uhr) abermals verborgen im Wohninvest Weserstadion trainieren. Neue personelle Erkenntnisse im Hinblick auf die Startelf-Aufstellung gab es deshalb für die Öffentlichkeit keine, was insbesondere für die Abwehr Raum zum Spekulieren lässt.

Werder Bremen-Aufstellung gegen RB Leipzig: Milos Veljkovic fraglich - wer ersetzt Niclas Füllkrug in der Startelf?

Für Amos Pieper ist die Saison bekanntlich aufgrund seiner Sprunggelenksprobleme beendet, Milos Veljkovic plagt sich aktuell mit Leistenbeschwerden herum. Zwei Aspekte, die für eine recht angespannte Situation in der Dreierkette vor Torhüter Jiri Pavlenka sorgen. Talent Fabio Chiarodia könnte so eine erneute Einsatzchance bekommen, falls Vize-Kapitän Veljkovic tatsächlich passen muss – oder aber Ole Werner baut seine Startelf-Aufstellung weitreichender um, zieht Christian Groß zurück in die Innenverteidigung des SV Werder Bremen und beordert stattdessen Ilia Gruev auf die Sechs. „Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie wir das Ganze auffangen können. Wir bereiten alle Spieler gleich vor“, erklärt der 35-jährige Übungsleiter, der gegen RB Leipzig zum wiederholten Male in dieser Saison seine Hintermannschaft umbauen muss. „Wenn du immer wieder in unterschiedlichen Konstellationen spielen musst, macht es die Abstimmungen untereinander nicht einfacher. Trotzdem sind es alles Spieler, die den Anspruch haben zu spielen und die alle auch schon nachgewiesen haben, dass sie gute Spiele für uns machen können.“

Wesentlich mehr personelle Konstanz sollte in anderen Teilen des Teams vorhanden sein. Der frühere Leipziger Anthony Jung startet auf der linken Seite, der andere Flügel gehört wie gewohnt Mitchell Weiser. Im Zentrum des SV Werder Bremen haben Jens Stage und Leonardo Bittencourt erneut beste Startelf-Chancen. Offen ist dagegen, wer neben Marvin Ducksch den zweiten Angreifer gibt. Zuletzt hat sich Romano Schmid während der 1:2-Niederlage gegen den FC Bayern München durchaus als brauchbarer Ersatzmann von Niclas Füllkrug (fällt weiterhin mit Wadenproblemen aus) empfohlen, aber auch Maximilian Philipp hat in der Vergangenheit schon bewiesen, welche Offensivqualitäten er besitzt. „Es sind sehr ähnliche Spielertypen mit einer sehr vernünftigen Geschwindigkeit im vorderen Bereich“, betont Ole Werner. „Romano hat im Verhalten gegen den Ball eine höhere Aggressivität, ,Milli‘ hat den etwas besseren Torabschluss. Wir werden sehen, für wen wir uns entscheiden.“ (mbü)