Aufstellung gegen Bayern: Kruse „beißt auf die Zähne“ - Bargfrede fehlt

Bremen – Max Kruse hat es geschafft! Trotz der am Samstag erlittenen Oberschenkelprellung steht der Werder-Kapitän im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Bayern München in der Bremer Startelf.

Sportchef Frank Baumann erklärte gegenüber Radio Bremen: „Er hat noch Schmerzen und ist vielleicht bei der einen oder anderen Bewegung beeinträchtigt, aber er wird auf die Zähne beißen.“

Kruse wird in der Offensive von Milot Rashica und Yuya Osako unterstützt. Dahinter formiert sich ein Mittelfeld ohne Philipp Bargfrede. Ihn hatte Trainer Florian Kohfeldt unbedingt für das wichtige Spiel fit bekommen wollen, doch die Zeit hat nicht gereicht. Bargfrede hatte bereits das Anschwitzen am Morgen verpasst. Sein Ausfall bringt Kevin Möhwald erneut ins Spiel. Schon im Punktspiel am Samstag war er Teil der ersten Elf gewesen, nun wieder. Vermutlich wird Möhwald in einer Raute auf der rechten Seite spielen, Davy Klaassen bleibt links, Maximilian Eggestein übernimmt den Part des „Sechsers“.

Verfolgt das DFB-Pokal-Halbfinale von Werder Bremen gegen den FC Bayern München in unserem Liveticker!

Veljkovic erneut statt Langkamp in der Startelf

In der Viererkette ändert Trainer Florian Kohfeldt nichts. Milos Veljkovic bleibt trotz der Gelb-Roten-Karte im Bundesliga-Match im Team und bekommt den Vorzug vor Sebastian Langkamp. Mit Niklas Moisander bildet Veljkovic die Innenverteidigung, flankiert von Ludwig Augustinsson (links) und Theodor Gebre Selassie (rechts). Im Tor? Wie immer Jiri Pavlenka. „Er kann uns ins Finale halten“, hatte Kohfeldt über den Keeper gesagt.

Auf der Bremer Bank nehmen Platz: Stefanos Kapino (Tor), Claudio Pizarro, Johannes Eggestein, Martin Harnik, Langkamp, Marco Friedl und Felix Beijmo. Josh Sargent hat es erneut nicht in den Kader geschafft, Nuri Sahin fehlt wegen einer Gelb-Rot-Sperre.

Bei den Bayern unterscheidet sich die Startelf nur auf einer Position von der am Samstag: Mats Hummels ersetzt in der Innenverteidigung den ebenfalls gesperrten Niklas Süle.

Quelle: DeichStube