Werder-Aufstellung gegen Borussia Dortmund: Pause für Groß, Chance für Veljkovic - und Yuya Osako statt Romano Schmid?

Bremen - Gerade einmal zwei volle Tage liegen zwischen dem Auswärtsniederlage des SV Werder Bremen bei RB Leipzig und dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund (Dienstag, 20.30 Uhr, DeichStube-Liveticker) - und auch wenn Trainer Florian Kohfeldt betont, dass alle Bremer Spieler die vergangene Partie gut überstanden hätten, dürfte er gegen den BVB etwas rotieren.

In der Abwehr bietet sich beispielsweise die Rückkehr des längst wiedergenesenen Milos Veljkovic an, der gemeinsam mit Ömer Toprak und Marco Friedl die Dreierkette bilden könnte. Angesichts seiner Verletzungshistorie würde auch Toprak eine Pause sicher nicht schaden. Dass Kohfeldt den Abwehrchef in Leipzig nach 72 Minuten vom Platz genommen hatte, um ihn zu schonen, spricht aber klar dafür, dass er auch in der Partie des SV Werder Bremen gegen Dortmund mit ihm plant.

Werder Bremen-Aufstellung gegen den BVB: Davie Selke weiter verletzt

Aus der Mannschaft rücken könnte stattdessen Christian Groß, der in dieser Saison mit Ausnahme des ersten Spieltags bisher immer zum Einsatz gekommen war, nun aber etwas Zeit zum Durchatmen bekommen könnte. Kevin Möhwald bietet sich für die Position auf der Doppelsechs neben Maximilian Eggestein an, auf den beiden offensiveren Positionen davor könnte Yuya Osako, der in Leipzig nur zu einem Kurzeinsatz in der Schlussphase gekommen war, an die Seite von Leonardo Bittencourt rücken. Romano Schmid, der in Leipzig sein Startelf-Debüt gefeiert hatte, müsste weichen. Ganz vorne in der Spitze hat Kohfeldt stattdessen keine großen Auswahlmöglichkeiten: Da Davie Selke und Niclas Füllkrug weiterhin verletzt fehlen, führt bei Werder Bremen auch gegen den BVB kein Weg an Josh Sargent vorbei. (dco)