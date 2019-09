Aufstellung Werder Bremen gegen den BVB: Milot Rashica, Leo Bittencourt - und wer stürmt noch in Dortmund?

Bremen – Dem Comeback steht nichts mehr im Wege: Milot Rashica hat am Freitag auch das Abschlusstraining vor dem Bundesliga-Spiel des SV Werder Bremen bei Vize-Meister Borussia Dortmund ohne erkennbare Probleme absolviert - die voraussichtliche Aufstellung gegen den BVB.

Es dürfte klar sein, dass der schnelle Angreifer Milot Rashica am Samstag, 18.30 Uhr, nach fünf Wochen wieder Teil der Startelf von Werder Bremen gegen den BVB sein wird. Und wer noch? Bis auf einen Platz dürften die Positionen sicher vergeben sein.

Fraglich ist, wer im Zusammenspiel mit Rashica (der Benjamin Goller auf die Bank verdrängt) den Sturm bilden wird. Dass Leonardo Bittencourt – wie von Trainer Florian Kohfeldt bereits angedeutet – weit nach vorne rücken wird, scheint klar zu sein. Aber eher als offensiver Mittelfeldmann, nicht als Sturmspitze. Der zentrale Angreifer hat noch kein klar erkennbares Gesicht. Wird es wieder Josh Sargent, wie zuletzt gegen RB Leipzig? Oder Johannes Eggestein? Oder doch Claudio Pizarro, der Liga-Oldie? Kohfeldt kann auswählen, aber es ist keine Wahl unter 1a-Lösungen, denn die einzige 1a-Lösung heißt Niclas Füllkrug und liegt am Samstag mit gerissenem Kreuzband daheim auf dem Sofa und drückt Werder Bremen vor dem Fernseher die Daumen gegen Borussia Dortmund.

+ So könnte die Startelf des SV Werder Bremen gegen Borussia Dortmund aussehen © DeichStube

Werder Bremen gegen Borussia Dortmund: Coach Florian Kohfeldt hat wieder mehr Optionen für die Start-Aufstellung

Aber immerhin: Werder-Trainer Florian Kohfeldt hat im Bundesliga-Topspiel gegen den BVB Optionen. Auch in der Defensive von Werder Bremen. Milos Veljkovic und Sebastian Langkamp sind zurück im Teamtraining, wohl aber noch nicht bereit für einen Startelf-Einsatz. Zu lang war die Pause, zu kurz bisher die Anlaufzeit. Weshalb erneut Theo Gebre Selassie und Christian Groß das Abwehrzentrum besetzen werden – in Dortmund aber wieder unterstützt von Nuri Sahin. Er kehrt gegen seinen Ex-Club nach einer Gelb-Rot-Sperre in die erste Elf zurück und wird vermutlich die Mittelposition in einer Dreier/Fünferkette besetzen. Marco Friedl (links) und Michael Lang (rechts) werden die Außenpositionen übernehmen.

Im Mittelfeld sind Davy Klaassen und Maximilian Eggestein startklar, als Option für die Hinterhand bleibt Philipp Bargfrede. Weil Werder Bremen in Füllkrug, Yuya Osako, Ömer Toprak, Ludwig Augustinsson, Niklas Moisander, Kevin Möhwald und Fin Bartels „nur“ noch sieben Ausfälle verzeichnet, kann Coach Florian Kohfeldt in Dortmund erstmals in dieser Saison die Bank voll besetzen. 20 Mann im Kader – ein Novum. So stellen übrigens die Kollegen vom „Westfälischen Anzeiger“ die Mannschaft von Borussia Dortmund auf.