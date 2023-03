Krankheitswelle bei Werder: Jetzt fällt auch noch Torhüter Pavlenka aus!

Von: Malte Bürger

Teilen

Bitter für den SV Werder Bremen: Torwart Jiri Pavlenka fällt gegen Borussia Mönchengladbach krank aus. © gumzmedia

Bremen – Die schlechten Nachrichten reißen für den SV Werder Bremen einfach nicht ab. Schon mehrere Profis fehlen dem Bundesligisten aktuell aufgrund von Erkrankungen, nun muss ganz kurzfristig für das heutige Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach auch noch Torhüter Jiri Pavlenka wegen eines Infektes passen.

Zunächst hatte „buten und binnen“ berichtet, die Meldung deckt sich mit den Informationen der DeichStube. Nutznießer vom Ausfall der Nummer eins Jiri Pavlenka dürfte Werder Bremens Ersatzkeeper Michael Zetterer sein, der somit zu seinem ersten Startelf-Auftritt im deutschen Fußball-Oberhaus käme. Noch unter der Woche hatte der 27-jährige Zetterer, der kürzlich seinen Vertrag am Osterdeich verlängert hat, seine Ambitionen in einem Sponsorentalk untermauert: „Ich muss die Situation als Nummer zwei annehmen, Gas geben und dafür kämpfen, bei der nächsten Chance eine gute Leistung zu zeigen.“

Werder Bremen: Torwart Jiri Pavlenka fällt in Gladbach aus - die Chance für Michael Zetterer

Nun kommt diese Gelegenheit wesentlich schneller als gedacht. In der Hinrunde der laufenden Saison war Michael Zetterer ein Mal eingewechselt worden, als sich Jiri Pavlenka im Heimspiel gegen den FC Augsburg (0:1) verletzt hatte. „Das erste Bundesligaspiel ist für jeden Spieler ein ganz besonderer Moment, egal wann und wo“, sagte er. „Das bleibt für immer in meinen Erinnerungen, als ein ganz besonderer Moment für mich. Aber auch jedes Spiel in der zweiten Liga im letzten Jahr war für mich besonders und hat Spaß gemacht.“ Zetterer war eine Etage tiefer unter dem damaligen Trainer Markus Anfang als Stammkraft des SV Werder Bremen in die Saison gegangen, musste im weiteren Verlauf jedoch wieder auf die Bank.

Gegen Borussia Mönchengladbach muss Werder Bremen heute (20.30 Uhr im Liveticker der DeichStube) neben Jiri Pavlenka auch noch auf die ebenfalls erkrankten Christian Groß, Leonardo Bittencourt und Kapitän Marco Friedl verzichten. Darüber hinaus fehlt Milos Veljkovic aufgrund von muskulären Problemen, was in der Innenverteidigung abermals zum personellen Umbau führen wird. (mbü)