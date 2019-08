Werder holt sich Tou Tou auf den Ärmel

Bremen – Der Name ist alles andere als alltäglich, das Logo in Deutschland auch noch nicht wirklich bekannt: Der SV Werder Bremen hat einen besonderen neuen Ärmelsponsor. Der asiatische Wettanbieter Tou Tou wirbt künftig auf dem linken Arm der Trikots des Bundesligisten und gehört damit zur Kategorie der Top-Sponsoren.

Das Unternehmen zahlt Werder Bremen dem Vernehmen nach 1,3 Millionen Euro pro Saison. Wie lange der Vertrag läuft, wurde nicht mitgeteilt. Werder arbeitet damit mit zwei Wettanbietern zusammen, die Partnerschaft mit betway bleibt bestehen. Es handelt sich um unterschiedliche Märkte, die von den beiden Firmen bespielt werden. Betway ist vornehmlich in Europa tätig, Tou Tou in Asien und nennt sich nun vielsagend „Official Sleeve Partner & Official Gambling Partner in Asia“. Das Logo wird auch auf Banden im Weserstadion zu sehen sein.

„Die Bedeutung der Bundesliga hat in Asien in den vergangenen Jahren immer weiter zugenommen. Auch wir möchten dort unserer Markenpräsenz erhöhen und freuen uns, mit Tou Tou eine neue Marke in die Bundesliga gebracht zu haben", wird Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung des SV Werder Bremen, in einer Pressemitteilung des Clubs zitiert. Tou Tou löst als Ärmelsponsor die Firma H-Hotels ab, die diese Partnerschaft die letzten zwei Jahre übernahm und dem SVW weiterhin als Partner-Sponsor erhalten bleibt. (kni)

Mehr News zu Werder Bremen

