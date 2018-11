Eine Woche nach der OP startet die Reha

+ © gumzmedia Aron Johannsson an Krücken und mit gequältem Lächeln am Weserstadion. © gumzmedia

Bremen - Eine Woche nach der Operation am linken Sprunggelenk ist Aron Johannsson zurück in Bremen. An Krücken humpelte der Stürmer am Mittwochvormittag in die Kabine, auf den Lippen ein Lächeln, das sehr gequält wirkte.