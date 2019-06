Wechselt Johannsson zu den Seattle Sounders?

Bremen/Seattle – Noch macht Aron Johannsson Urlaub, aber was kommt dann? Der Vertrag des Stürmers mit dem SV Werder Bremen läuft am 30. Juni aus und wird bekanntlich nicht verlängert.

Nun geht offenbar in den USA eine Tür für den 28-Jährigen auf. Johannsson ist als Neuzugang bei den Seattle Sounders aus der Major League Soccer (MLS) als Neuzugang im Gespräch. Es wäre eine Rückkehr in die Heimat.

Werder Bremen: Aron Johannsson gebürtig aus den USA

Johannsson ist in den USA geboren, hat auch für die Nationalmannschaft der Vereinigten Staaten gespielt. Der Mann mit den isländischen Wurzeln ist in seiner Profi-Karriere noch nicht für einen Club in den USA aufgelaufen. Bevor er 2014 zu Werder wechselte stand er in Dänemark bei Aarhus GF und bei AZ Alkmaar in den Niederlanden unter Vertrag.

In Bremen hatte Johannsson viel Pech, war immer wieder verletzt und brachte es in vier Spielzeiten nur auf 28 Bundesligaspiele und vier Tore.

Ein anderer Vertrag soll hingegen verlängert werden: Werder Bremen will Trainer Florian Kohfeldt über das Jahr 2021 an sich binden.

Quelle: DeichStube