Aron Johannsson im Interview: „Wir glauben fest an uns“

Bremen - Von Daniel Cottäus. Sie hat ihn noch eine ganze Zeit lang beschäftigt, diese verflixte 76. Minute aus dem Augsburg-Spiel, und eigentlich tut sie es noch immer, erklärt Werder-Stürmer Aron Johannsson im Interview.

Traumpass Max Kruse, Abschluss Aron Johannsson – kein Tor, kein 3:1, nicht die Entscheidung. Wenn Werders Stürmer über die Szene spricht, wird seine Miene ernst. „Wenn ich den mache, ist das Spiel gelaufen“, hadert der 26-Jährige, der mit seiner Mannschaft am Ende noch mit 2:3 verlor. Im Interview erklärt Johannsson, warum er trotz des Fehlstarts ins neue Jahr keine Abstiegsangst kennt, wie er seine lange Leidenszeit bedingt durch eine Nervenentzündung überstanden hat und warum er sich in diesem Jahr ganz besonderes auf den Monat März freut.

Herr Johannsson, wie haben Sie in der Nacht von Sonntag auf Montag geschlafen?

Aron Johannsson: Nach dem Augsburg-Spiel? Nicht sehr gut. Ich bin erst spät ins Bett gegangen. Wann genau, weiß ich gar nicht mehr. Ich habe mich nicht besonders gut gefühlt, was nach so einem Spiel auch normal ist.

Sie haben in der Schlussphase die große Chance vergeben, das 3:1 zu erzielen, was mit großer Wahrscheinlichkeit die Entscheidung bedeutet hätte. Hatten Sie Alpträume von dieser Szene?

Johannsson: Nein, Alpträume hatte ich nicht. Aber es ist klar, dass ich große Verantwortung dafür trage, dass wir das Spiel verloren haben. Ich bin sehr enttäuscht von mir selbst, aber auf der anderen Seite hätten wir das Spiel auch so nicht mehr aus der Hand geben dürfen.

Gab es hinterher Vorwürfe von den Mitspielern?

Johannsson: Nein, gar nicht. Es weiß ja jeder, dass es eine große Chance war, die ich hätte nutzen müssen und dass ich das normalerweise auch mache. Es war nicht die erste Chance, die ich vergeben habe, und es wird nicht die letzte gewesen sein. Das ist Teil meines Jobs. Wenn wir das Spiel danach nicht verloren hätten, wäre es gar keine große Sache gewesen.

Nach dem Auslaufen am Montag sind Sie gemeinsam mit Trainer Alexander Nouri vom Platz in Richtung Stadion gegangen und haben sich mit ihm unterhalten. Ging es dabei um die Szene?

Johannsson: Nein, gar nicht. Wir haben über allgemeine Dinge gesprochen. Das hatte mit Augsburg nichts zu tun. Auch er hat mir keine Vorwürfe gemacht.

Sie haben es selbst angesprochen: Auch ohne Ihr Tor sah es lange danach aus, als sollte Werder das Spiel gewinnen. Was ist dann plötzlich schief gelaufen?

Johannsson: Oh, das ist schwer. Wir waren besser und hätten den Sieg verdient gehabt, weil wir uns viele Chancen erarbeitet haben. Aber manchmal passiert so etwas. Wenn man 2:1 führt, und es sind nur noch 15 Minuten zu spielen, dann sollte man auch gewinnen. Das ist etwas, an dem wir arbeiten müssen.

Waren Sie vor dem Spiel eigentlich überrascht, dass Sie nicht in der Startelf standen? Claudio Pizarro war verletzt, das hätte eine Chance für Sie sein können, oder?

Johannsson: Natürlich hätte das sein können, aber ich war die letzten zwei, drei Wochen auch verletzt. Ich war erst das erste Mal wieder im Kader, so dass es keine Überraschung war, auf der Bank zu sitzen. Nachdem ich eingewechselt wurde, habe ich einfach versucht, meine Chance zu nutzen, was nicht komplett gelungen ist. Es war ein enttäuschender Tag für mich und für das Team.

Das Finale der letzten Saison mit dem Endspiel gegen Eintracht Frankfurt haben Sie in Island verfolgt, wo Sie ihre Reha absolviert haben. Nun sieht es danach aus, dass Werder wieder bis zum Schluss gegen den Abstieg kämpft. Hat sich die Mannschaft seit dem Frühjahr 2016 nicht ausreichend weiterentwickelt?

Johannsson: Es sind noch 15 Spiele zu spielen...

Das stimmt, aber im Moment sieht es in der Tabelle nicht gerade gut aus...

Johannsson: Ich denke, diese Diskussion sollten wir jetzt nicht führen. Wie gesagt: Wir haben noch 15 Spiele, das ist noch sehr viel Zeit. Da sollten wir jetzt nicht über die große Krise von Bremen sprechen. Wir brauchen die Unterstützung unserer Fans, dass sie weiter zu uns stehen. Wir glauben jedenfalls fest an uns selbst.

In 2017 gab es in drei Spielen drei Niederlagen. Woher kommt Ihre Zuversicht?

Johannsson: Es war natürlich nicht der beste Start in die Rückrunde, aber wir haben noch genug Spiele und vor allem genug Qualität im Kader. Ich glaube an das Trainerteam und bin mir ganz sicher: Am Ende werden wir nicht unten stehen.

Die nächste Aufgabe heißt Borussia Mönchengladbach. Ein besonderer Gegner für Sie?

Johannsson: Nein, warum?

Weil Sie in Ihren bisher zwei Spielen gegen Gladbach jeweils im Mittelpunkt standen. 2015 haben Sie beim 2:1-Heimsieg ein Tor geschossen, in dieser Saison sind Sie beim 1:4 in Gladbach vom Platz geflogen...

Johannsson: (lacht) Ja, und am Samstag gewinnen wir. Das ist klar der Anspruch, mit dem wir ins Spiel gehen. Wir werden alles geben, um drei Punkte zu holen. Hoffentlich bekomme ich wieder die Chance, dabei zu sein. Dann kann ich das letzte Wochenende wieder gut machen. Wir haben Gladbach ja schon einmal hier geschlagen, es ist also möglich.

Sie sind nun seit knapp zwei Jahren in Bremen und haben in dieser Zeit erst 13 Bundesligaspiele absolviert. Wie lautet Ihr bisheriges Fazit?

Johannsson: Es war sehr schwierig für mich. Letzte Saison war ich viele Monate lang verletzt. Das war weder für mich noch für den Club eine gute Situation. Jetzt arbeite ich so hart ich kann, um das Vertrauen in mich selbst wieder herzustellen. Ich will den Fans und dem Verein etwas zurückgeben, weil alle an mich geglaubt haben. Nun bin ich fit. Gegen Augsburg habe ich 20 Minuten gespielt, und in dieser Zeit habe ich gut mit Max (Kruse, Anm. d. Red.) harmoniert. Wir können ein starkes Duo werden.

Wie haben Sie es denn geschafft, Ihre lange Leidenszeit zu überstehen?

Johannsson: Es ist sehr wichtig, tolle Menschen um einen herum zu haben. Das ist bei mir zum Glück so. Ich habe immer große Unterstützung gespürt. Von der Familie, von Freunden, vom Verein und von den Fans.

Glauben Sie, dass die Verletzung Sie im Nachhinein als Mensch und Fußballer stärker gemacht hat?

Johannsson: Ja, als Person auf jeden Fall. Als Fußballer ist das schwieriger. In so einer langen Zeit denkt man schon: Was ist, wenn ich nie wieder spielen kann? Da ist es wichtig, positiv zu bleiben. Mich hat der Gedanke motiviert, dass ich wieder auf dem Platz stehen und der Mannschaft helfen werde.

Sind Sie denn komplett beschwerdefrei?

Johannsson: Ja, ich fühle mich gut und bin bereit, zu spielen.

Auch vor und nach Ihrer Verletzung hielten sich Ihre Einsatzzeiten bei Werder in Grenzen. Hatten Sie im Winter den Gedanken, den Verein zu verlassen?

Johannsson: Nein. Ich war zwar vor Weihnachten sehr enttäuscht, dass ich nicht so viel gespielt habe, aber da habe ich mich rausgearbeitet. Der Trainer hat mir im letzten Spiel ja eine Möglichkeit gegeben, die ich leider nicht voll genutzt habe. Jetzt geht es weiter. Mit jeder Minute auf dem Platz fühle ich mich wohler und werde selbstbewusster. Dann kommen irgendwann auch die Tore.

Zum Wohlfühlen gehört auch das private Umfeld. Wie gefällt Ihnen die Stadt Bremen?

Johannsson: Sehr gut. Ich wohne in der Nähe der Innenstadt mit meiner Freundin. Wir erwarten im März ein Baby und freuen uns schon sehr darauf. Ich bin glücklich hier.