Aron Johannsson: Eigentlich ein Guter

Bremen - Aron Johannsson hatte am Sonntag das Tor zum 3:1 für Werder gegen Augsburg auf dem Fuß. Doch er scheiterte kläglich. Von Sportchef Frank Baumann gab es trotzdem Lob.

Plaudernd kamen sie Seite an Seite vom Trainingsplatz – und es sah nicht so aus, als ob zwischen Trainer Alexander Nouri und Stürmer Aron Johannsson schlechte Stimmung herrschen würde. Dass der US-Nationalspieler gegen Augsburg die Riesenchance zum möglichen 3:1 kläglich vergeben hatte, war am Morgen danach offenbar schon vergeben.

„Natürlich war seine Chance die größte, und natürlich hätte es uns geholfen, wenn er getroffen hätte“, hatte Nouri zuvor über Johannsson gesagt. Einen Vorwurf formulierte er indes nicht. Auch Sportchef Frank Baumann nicht. Er lobte Johannssons Laufweg in den Weltklasse-Pass von Max Kruse und sah milde darüber hinweg, dass der Bremer Joker den Ball nicht richtig traf: „Normal hat Aron ja einen guten Abschluss.“

