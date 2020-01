Werder-Podcast: Arnd Zeiglers Anti-Angst-Lotion für die Fans – Warum am Ende alles gut wird! | #DeichFUMS Episode 15

Vieles lief zuletzt schlecht beim SV Werder Bremen, aber #DeichFUMS-Special-Guest Arnd Zeigler, der fleischgewordene Optimismus in grün-weiß, macht in Folge 15 des Podcasts von DeichStube und FUMS-Magazin glaubhaft Hoffnung auf Besserung.

In der Audio-Säge von der DeichStube und FUMS-Magazin quatschen Timo Strömer von der DeichStube und Lars Kranenkamp von FUMS natürlich wieder über Werder Bremen – oder auch hart dran vorbei! Und eingeölt mit Arnd Zeiglers verbaler Anti-Angst-Lotion fühlt sich die Werder-Krise gar nicht mehr so schlimm an – wirklich! Also lasst Euch einreiben!

Werder Bremen-Podcast: #DeichFUMS 15 auf allen Kanälen und als Video bei YouTube

In der 15. Episode des #DeichFUMS-Podcast erwartet Euch erneut eine nicht immer ganz ernst gemeinte Sendung pickepackevoll mit den Themen, die die Fans des SV Werder Bremen bewegen: Was darf Claudio Pizarro? Stichwort Biergate. Helfen Bierhelme im Abstiegskampf? #DeichFUMS macht für Euch den Test. Und was hat Mark Forster mit Werder zu tun? Spoiler: Zum Glück nix!

Sonst noch was? #DeichFUMS 15 wurde in einer neuen Location aufgenommen. Wer genau hinschaut (#DeichFUMS gibt es bei YouTube auch als Vodcast), kann ein Werder-Trikot gewinnen – für lau, klar! Wie? #DeichFUMS gucken!

Werder Bremen-Trikot mit #DeichFUMS gewinnen

Ansonsten werden wieder massig Herrengedecke gereicht und allerlei Blödsinnn verzapft: Schlechte Wortwitze, dumme Sprüche, kaum Werde-Expertise. Cheers und viel Spaß mit #DeichFUMS Folge 15 – Eurem Lieblings-Podcast rund um den SV Werder Bremen.

