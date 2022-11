Hohe Strafe für Werder: Bremer Antrag auf DFL-Versammlung gescheitert

Von: Daniel Cottäus

Teilen

Werder Bremen muss eine Strafe in Millionenhöhe an die DFL zahlen - ein Antrag der Bremer Bosse auf Straferlass wurde abgelehnt. © gumzmedia

Frankfurt am Main – Sportlich läuft es derzeit nach Plan für den SV Werder Bremen, der in der Bundesliga als Aufsteiger auf einem einstelligen Tabellenplatz überwintert. Wirtschaftlich muss der Verein nun allerdings einen herben Rückschlag hinnehmen.

Die Bremer Verantwortlichen sind am Donnerstag während der Vollversammlung der 36 deutschen Proficlubs mit ihrem Antrag gescheitert, der eine spezielle Ausnahmegenehmigung im Lizenzierungsverfahren der Deutschen Fußball-Liga (DFL) vorsah. Wegen eines umstrittenen Verstoßes gegen die Kapitalauflagen der DFL war Werder Bremen zuvor zu einer hohen Geldstrafe verurteilt worden, die nun fällig werden dürfte. Laut „kicker“ beträgt sie 2,5 Millionen Euro.

Millionenstrafe der DFL für Werder Bremen wohl nicht mehr abzuwenden

Worum geht es genau? Um die Wiedereinführung von Auflagen, sollte ein Verein ein negatives Eigenkapital vorweisen. Während der Corona-Pandemie war dieser Punkt im Lizenzierungsverfahren ausgesetzt worden, um die wirtschaftlich ohnehin stark angeschlagenen Clubs zu entlasten. Seit Dezember 2021 (und damit für das Lizenzierungsverfahren für die laufende Saison) gilt die Regelung allerdings wieder, wenn auch in etwas abgeschwächter Form. Sie besagt: „Negatives Eigenkapital muss demzufolge nicht zwingend verbessert werden, es darf aber jedenfalls nicht wesentlich verschlechtert werden.“ Was Werder Bremen formal nun ein großes Problem bereitet. Zum Stichtag 30. Juni 2021 wies der Verein ein negatives Eigenkapital von 20,3 Millionen Euro aus, nun wird Werder am Sonntag während der Mitgliederversammlung ein Plus von rund sechs Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2021/22 präsentieren. In der Gesamtrechnung hat Werder die Auflage also eingehalten, was jedoch kein Grund zur Freude ist. In allen Punkten erfüllt ist sie nämlich nicht.

Das DFL-Lizenzierungsverfahren schreibt bei negativem Eigenkapital nämlich vor, dass sich der Wert in den nächsten beiden Halbjahresbilanzen nicht deutlich verschlechtern darf, und genau das war bei Werder Bremen der Fall. In der ersten Saisonhälfte 2021/22 nahm der Club durch die Verkäufe einiger Leistungsträger mehr als 30 Millionen Euro ein. In der zweiten Saisonhälfte waren dann jedoch unter anderem Aufstiegsprämien fällig, sodass für sie isoliert betrachtet ein Minus anfiel. Deshalb die Geldstrafe.

Werder Bremens Boss Klaus Filbry: „Wir müssen das akzeptieren“

Werder Bremen ging daraufhin in die Offensive und brachte in den Vorgesprächen zur DFL-Vollversammlung eine erneute Aussetzung der Kapitalauflagen ins Gespräch, was unter den Club-Bossen aber keine Mehrheit fand. Andere Verantwortliche befürchteten, mit der Aussetzung eine Art Freifahrtschein für alle Vereine auszustellen. Werder passte seinen Antrag vor der Vollversammlung entsprechend an, setzte nun auf eine Ausnahmeregelung, sollte ein Verein im Gesamtjahr ein Plus verbucht haben. Ein Vorschlag, der innerhalb der DFL ebenfalls nicht die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit bekam. Es sollen allerdings mehr als die Hälfte der Clubs zugestimmt haben, was den Bremern letztlich nichts nützte. Die Geldstrafe gegen Werder hat weiterhin Bestand. Klaus Filbry, der Vorsitzende der Werder-Geschäftsführung, sagte gegenüber dem „kicker“: „Es wirkt ein bisschen absurd, aber das Problem ist, dass das Kalenderjahr der Betrachtungszeitraum ist und nicht das Geschäftsjahr, insofern müssen wir das akzeptieren.“ Was jedoch die Frage aufwirft, wieso Werder das eigentlich nicht vorher bewusst war. (dco)