Jubiläumsspiel, ein Hoffnungsträger und sieglose hässliche Vögel: Angeberwissen zu Werders Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg

Von: Marius Winkelmann

Teilen

Das Angeberwissen zum Spiel des SV Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg. © gumzmedia

Bremen – Im ersten Rückrunden-Spiel, welches gleichzeitig das zweite Heimspiel des Jahres ist, will der SV Werder Bremen wieder zurück in die Erfolgsspur finden und die jüngste Niederlagen-Serie mit Pleiten gegen den FC Bayern (1:6), RB Leipzig (1:2), Köln (1:7) und Union Berlin (1:2) vergessen lassen. Die Grün-Weißen empfangen am Samstag den VfL Wolfsburg (15.30 Uhr), und die DeichStube hat wie gewohnt das nötige Angeberwissen zur Begegnung parat.

Jubiläumsspiel: Zum 50. Mal treffen sich Werder Bremen und der VfL Wolfsburg in der Bundesliga, den Bremern bietet sich die Chance zum Ausgleichen der minimal negativen Bilanz (19-10-20). Doch die Formkurven der Kontrahenten sprechen dagegen: Während der Aufsteiger erstmals in dieser Saison vier Spiele in Folge verlor, hat der VfL sechsmal in Serie gewonnen (22:1 Tore) – wie zuletzt 2014/15 – und kann mit dem elften Spiel ohne Niederlage den Vereinsrekord von 2020/21 einstellen.

Angeberwissen: Werder Bremens Milos Veljkovic mit positiver Bilanz gegen den VfL Wolfsburg

Schwarze Serien: Verlieren verboten? Nicht unbedingt. Nach zuletzt vier Pleiten wäre auch eine fünfte nicht unbedingt ein schlechtes Omen für Werder Bremen in Sachen Klassenerhalt. Es wäre schon das siebte Mal der langen Bundesliga-Geschichte der Bremer – nur 1979/80 und 2020/21 (da sogar sieben Niederlagen in Folge) – führte der Weg anschließend in die 2. Liga. 2002/03, 2009/10, 2015/16 und 2019/20 überstand der SVW eine solche Strähne.

Hoffnungsträger Veljkovic? Zuletzt zählte der Serbe erstmals überraschend nicht zur Startelf von Trainer Ole Werner. Gegen den VfL Wolfsburg ist er jedoch der einzige Profi im Kader des SV Werder Bremen, der eine positive Bilanz vorzuweisen hat: Milos Veljkovic. In bislang neun Aufeinandertreffen mit den Wölfen war Werder mit Veljkovic viermal erfolgreich, dreimal gab es ein Remis, nur zwei Partien gingen verloren.

Angeberwissen zu Werder Bremen gegen Wolfsburg: Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch sieg- und torlos gegen den VfL

Sieglose hässliche Vögel: Anders als Milos Veljkovic haben die „hässlichen Vögel“ Marvin Ducksch und Niclas Füllkrug eine ganz bescheidene Ausbeute gegen die Niedersachsen. Das Sturm-Duo von Werder Bremen ist gegen den VfL nicht nur sieg-, sondern auch torlos. Ducksch verlor zwei Spiele und holte zwei Remis, während Füllkrug dreimal das Nachsehen hatte und ebenfalls zwei Unentschieden sammelte. Bitter: Leonardo Bittencourt, der gegen Wolfsburg die meisten Tore aller Bremer schoss (drei für Werder und zwei für Hannover), droht am Samstag wegen einer Erkältung auszufallen.

Kuriositäten: Dem VfL Wolfsburg scheint es im Bremer Weserstadion besonders gut zu gefallen: An der Weser feierten die Niedersachsen gegen Werder Bremen ihre meisten Auswärtssiege (11), die meisten davon wiederum (10) in Rückrundenspielen. Im Weserstadion gab es darüber hinaus in allen 24 Aufeinandertreffen beider Teams immer Tore, Platzverweise dagegen nie. Niklas Stark und Mitchell Weiser gewannen in ihrer Laufbahn je zweimal gegen Wolfsburg, allerdings nur auswärts. (mwi)