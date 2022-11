Weiser-Trend macht Mut, der Dienstag eher weniger: Das Angeberwissen zum Werder-Spiel beim FC Bayern

Werder gegen FC Bayern mit Horror-Serie

+ © Imago Images/Team 2 Mitchell Weiser hat gegen den FC Bayern eine gute Bilanz: Das Angeberwissen zum Werder Bremen-Spiel in München. © Imago Images/Team 2

Bremen - Nach zuletzt zwei Siegen in Serie reist der SV Werder Bremen selbstbewusst zum Auswärtsspiel beim FC Bayern München (Dienstag, 20.30 Uhr, im DeichStube-Liveticker), für den es in den vergangenen Wochen allerdings noch besser lief. Wettbewerbsübergreifend hat der Rekordmeister acht Erfolge am Stück verbucht. Auf die Bremer wird am Dienstagabend ab 20.30 Uhr also Schwerstarbeit zukommen, wenn es für sie darum geht, ihre historische Negativserie gegen die Bayern endlich zu beenden. Passend zur Partie hat die DeichStube wieder etwas Angeberwissen zusammengetragen.

Schreckliche Zahl: Es gab mal eine Zeit, da firmierten Partien zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern als sogenannter „Nord-Süd-Gipfel“. Dass davon aber schon lange nicht mehr die Rede sein kann, zeigt die folgende Zahl. Seit nunmehr 25 Bundesligaspielen (21 Niederlagen, vier Remis) wartet Werder gegen die Bayern inzwischen auf einen Sieg. Das ist die längste Durststrecke dieser Art in der Bundesliga. Letztmals war Werder am 20. September 2008 gegen den Primus erfolgreich. Beim 5:2-Auswärtssieg hießen die Bremer Torschützen Markus Rosenberg (2), Naldo, Mesut Özil und Claudio Pizarro. Für die Bayern traf damals Ex-Bremer Tim Borowski doppelt.

Verfolgt das Bundesliga-Spiel Weder Bremen gegen FC Bayern im Liveticker der DeichStube!

Bekommt die starke Auswärtsbilanz von Werder Bremen kleine Kratzer - oder gar einen Blechschaden?

Auswärtsstärke auf dem Prüfstand: Mit bisher elf gesammelten Punkten auf des Gegners Platz belegt Werder Bremen aktuell den fünften Rang in der Auswärtstabelle der Bundesliga, was für einen Aufsteiger bemerkenswert ist. Drei Siegen und zwei Remis steht lediglich eine Niederlage (0:2 in Freiburg) gegenüber. In München wird die Bremer Auswärtsstärke nun allerdings einem echten Härtetest unterzogen. Neben Leipzig und Union Berlin ist der FC Bayern das einzige Team, das zu Hause bisher noch kein Spiel verloren hat (vier Siege, zwei Remis).

Unbeliebter Dienstag: Die gute Nachricht vorweg: Sein bis dato letztes Pflichtspiel an einem Dienstag hat der SV Werder Bremen gewonnen. Am 2. Februar 2021 gab es ein 2:0 im DFB-Pokal gegen Greuther Fürth. In der Bundesliga hatten die Bremer zuletzt aber deutlich wenig Glück mit dem Wochentag. Zuletzt setzte es drei Pleiten in Folge, insgesamt konnte Werder fünf Mal keinen Dienstags-Dreier einfahren. Den letzten feierte die Mannschaft am 25. September 2018, als es im Weserstadion ein 3:1 gegen Hertha BSC gab.

So sehen Fans das Bundesliga-Spiel zwischen Werder Bremen und Bayern München live im TV und im Livestream!

Nicht nur gegen Werder Bremen: Manuel Neuer mit weißer Weste - Bundesliga-Rekord winkt

Neuer winkt Bundesliga-Bestmarke: Sollte der FC Bayern sein Heimspiel gegen Werder Bremen mit Manuel Neuer im Tor gewinnen, würde das für den 36-Jährigen die Einstellung eines Bundesligabestwerts bedeuten, den er selbst gerade erst aufgestellt hat. Bayerns jüngster 3:2-Erfolg gegen Hertha BSC war Neuers 22. Sieg gegen diesen Gegner. So oft hat im Oberhaus kein anderer Profi gegen einen Verein gewonnen. Gegen Werder hat Neuer in seiner Karriere bisher 21. Siege gefeiert.

Weiser als Hoffnungsträger: Ein unverzichtbarer Leistungsträger ist Mitchell Weiser bei Werder Bremen ohnehin. Das hat der 28-Jährige gerade erst wieder während des 2:1-Erfolgs gegen Schalke 04 unter Beweis gestellt, als er beide Bremer Tore mustergültig vorbereitete. Und auch ein Blick auf Weisers Bilanz gegen den FC Bayern macht durchaus Hoffnung. Seit immerhin zwei Partien ist der Flügelspieler gegen den Rekordmeister ungeschlagen (3:1 mit Leverkusen, 2:2 mit Hertha). Eine Mini-Serie, von der andere Bremer nur träumen können. Die schlimmste Bayern-Bilanz im Bremer Kader weist Milos Veljkovic auf (neun Spiele, neun Niederlagen). (dco)