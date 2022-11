Angeberwissen zum Werder-Heimspiel: Füllkrugs Vorliebe und Schalker Rekord-Grusel

Von: Malte Bürger

Hier findet ihr das Angeberwissen zum Duell zwischen Werder Bremen und dem FC Schalke 04. © Imago Images/Jan Huebner

Bremen – Allein in der vergangenen Zweitliga-Saison ging es spektakulär zu, als sich der SV Werder Bremen und der FC Schalke 04 begegneten. Erst gab es am Osterdeich ein 1:1, bei dem hinterher fast nur noch über einen mehr als fragwürdigen Elfmeterpfiff in der Nachspielzeit diskutiert wurde. In der Rückrunde brillierten die Grün-Weißen dann bei einem 4:1-Auswärtstriumph und machten so einen ganz wichtigen Schritt in Richtung Wiederaufstieg. Doch auch vorher schon bot das Aufeinandertreffen viele Emotionen, passend zur Neuauflage (Samstag, 18.30 Uhr, DeichStube-Liveticker) gibt es hier das nötige Angeberwissen.

Rekordverdächtig: Den Gästen drohen gleich zwei beschämende Rekorde. Verliert Schalke 04 gegen Werder Bremen, wäre das gleichbedeutend mit der siebten Bundesliga-Niederlage in Serie und einem neuen Vereinsrekord. Noch schlimmer sieht es bezüglich der Auswärtsbilanz aus. Satte 34 Partien hintereinander haben die Ruhrpottler nun schon saisonübergreifend in der Fremde nicht gewonnen. Verlassen sie auch den Rasen des Wohninvest Weserstadions nicht mit drei Punkten im Gepäck, würden sie einen unrühmlichen Liga-Rekord einstellen. Der Karlsruher SC musste nämlich einst eine ähnlich bittere Durststrecke überstehen, zwischen dem 13. März 1976 und 21. Februar 1981 gab es – Ab- und Wiederaufstiege berücksichtigt – 35 Erstliga-Begegnungen in Folge ohne Sieg. Letztmals gewannen die Schalker auswärts übrigens, natürlich, in Bremen (4:2, 8. März 2019), womit sich nun ein Kreis schließen könnte.

Verfolgt das Bundesliga-Spiel Werder Bremen gegen Schalke 04 im Liveticker der DeichStube!

Niclas Füllkrug schnürte einzigen Dreierpack für Werder Bremen in der Bundesliga gegen Schalke 04

Treffsicher: Wenn der Gegner Königsblau trägt, dann läuft Niclas Füllkrug regelmäßig zur Höchstform auf. Der Stürmer ist einsatzbereit im Aufsteiger-Duell. Er befindet sich ohnehin schon in blendender Verfassung, führt mit neun Treffern die Torjägerliste der Fußball-Bundesliga an und hat gute Chancen auf eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar (20. November bis 18. Dezember). Ein paar weitere Tore wären gute Argumente – und beim Blick in die Vergangenheit sind weitere Erfolgserlebnisse dieser Art gegen Schalke 04 nicht auszuschließen. In sechs Duellen mit der Elf aus Gelsenkirchen gab es für ihn drei Siege, zwei Unentschieden und nur eine Niederlage, Füllkrug gefiel dabei als sechsfacher Torschütze. In der Abstiegssaison von Werder Bremen gelang ihm sogar ein Dreierpack gegen S04 - der einzige bisher für den SVW.

Seltenheitswert: Wer jahrzehntelang nicht absteigt, der muss auch kein Aufsteigerduell nach einer Rückkehr in die Beletage absolvieren. Nun ist es mal wieder der Fall, weil sich am Osterdeich der Erstplatzierte (Schalke 04) und der Zweitplatzierte (Werder) der vorherigen Zweitligasaison wiedersehen. Ähnliche Aufgaben hat es aus Bremer Sicht letztmals vor 40 Jahren gegeben. In der Saison 1981/1982 hießen die Kontrahenten allerdings SV Darmstadt 98 und Eintracht Braunschweig. Die gute Nachricht: Verloren hat Werder Bremen nie, stattdessen gab es drei Unentschieden und einen Sieg (2:0 und 1:1 gegen Braunschweig, 4:4 und 1:1 gegen Darmstadt).

Gutes Omen vor Schalke 04: Werder Bremen mit 18 Punkten nach 12 Spieltagen statistisch schon (fast) gerettet

Nullserie: Gegen Hertha BSC gelang der Mannschaft von Ole Werner zuletzt ein knapper 1:0-Erfolg, nun besteht also die Chance, dass Torhüter Jiri Pavlenka ein zweites Mal hintereinander mit einer weißen Weste dasteht. Eine solche Wiederholung kommt bei Werder Bremen nicht allzu häufig vor, beim bis dato letzten Mal zwischen dem 23. und 30. Mai 2020 waren es am Ende aber sogar drei Partien in Folge.

Omen: Noch ist der Weg bis zur magischen 40-Punkte-Grenze weit. Nach zwölf Spieltagen hat Werder Bremen allerdings schon 18 Zähler auf dem Konto, die Hälfte des ersehnten Wertes ist also nicht mehr weit. Der Klassenerhalt, das oberste Ziel des Vereins, ist also ganz schwach am Horizont erkennbar. Einen zusätzlichen Mutmacher gibt es aus den Geschichtsbüchern der Bundesliga: Nur ein einziges Mal musste eine Mannschaft bislang absteigen, die zu diesem Zeitpunkt ebenfalls 18 Punkte gesammelt hatte. Eintracht Frankfurt erwischte es in der Saison 2010/2011. (mbü)