Pizarro: "Ich brauche noch viel mehr Zeit"

Köln. Da war er also wieder! Claudio Pizarro. In Weiß und Rot gekleidet, mit dem Geißbock auf dem Herzen und nicht mehr mit der Werder-Raute feierte die Sturm-Legende am Sonntagabend ein schon nicht mehr für möglich gehaltenes Comeback in der Bundesliga.

Schon im ersten Spiel nach seiner Verpflichtung durch den 1. FC Köln kam Pizarro zum Einsatz, die 1:2-Niederlage des Tabellenletzten gegen RB Leipzig konnte aber auch er nicht verhindern. Logisch, die Fitness kann nach fast fünf Monaten ohne Wettbewerb schließlich nicht die beste sein. Pizarro über seine körperliche Verfassung: „Ich brauche noch viel mehr Zeit. Das Gute ist, dass ich jetzt zwei Wochen Zeit habe, um mich auf das nächste Spiel vorzubereiten.“

Gegen Leipzig kam Pizarro, der sein bis dato letztes Spiel am 5. Mai für Werder und gegen den 1. FC Köln bestritten hatte, nach 54 Minuten für den verletzten Jhon Cordoba ins Spiel. Es war der Startschuss für seine wohl letzte Etappe in der Bundesliga. Nach der Saison soll definitiv Schluss sein für den Mann, der für Werder in 271 Pflichtspielen 144 Tore erzielt hatte.

Publikum hat Pizarro bereits ins kölsche Herz geschlossen

Dass er nach seinem Aus in Bremen überhaupt nochmal in der Bundesliga auf Torejagd gehen würde, hätte an der Weser wohl kaum jemand geglaubt, als ihm im Sommer mitgeteilt wurde, dass sein Vertrag nicht mehr verlängert wird. Ständig verletzt war er, Tore hat er auch kaum noch geschossen und am Dienstag wird er auch noch 39 Jahre alt. Zeit abgelaufen? Ja, sagten die Bremer. Nein, sagen die Kölner und klammern sich in ihrer Stürmernot an den Peruaner. „Er wird nicht der alleinige Heilsbringer sein, das erwarte ich auch nicht von ihm“, sagte FC-Trainer Peter Stöger nach Pizarros Debüt im Köln-Trikot: „Aber er könnte der ganzen Gruppe gut tun.“

Der Kölner Soforthelfer blieb noch ohne Wirkung – das Spiel gegen RB Leipzig ging verloren.

Das Publikum hat Pizarro bereits ins kölsche Herz geschlossen und feierte seine Einwechslung ausgiebig. „Als er reinkam, war es so laut, dass ich dachte, wir hätten ein Tor geschossen“, schwärmte Leonardo Bittencourt. Seine Kollegen teilen die Begeisterung für den Peruaner. Verteidiger Dominique Heintz hat Pizarro als „überragenden Typen“ kennengelernt, FC-Kapitän Matthias Lehmann adelte den neuen Kollegen als „Legende“.

Auf Kölns komplizierte Lage als aktueller Tabellenletzter (noch hinter Werder Bremen) blickt Claudio Pizarro gewohnt optimistisch: „Im Fußball gibt es schlechte Phasen, in denen man viel mehr arbeiten muss als normalerweise, bis sich Sachen ändern. Mit der Qualität der Jungs schaffen wir das aber“, sagte er.

