Alle Werder-Profis wollen angeblich bleiben

Bremen – Niclas Füllkrug hat sich schon vor Monaten festgelegt: Der Stürmer bleibt auch, wenn der SV Werder Bremen in die Zweite Liga absteigt.

Bislang hat sich nur Ersatzkeeper Stefanos Kapino ähnlich geäußert, Leistungsträger wie Ludwig Augustinsson oder Davy Klaassen vermieden dagegen zuletzt ein klares Bekenntnis für einen Verbleib. Doch Füllkrug ist den Kollegen deshalb überhaupt nicht böse, er kann sie verstehen und trifft eine ziemlich mutige Aussage.

„Glaubt mir, jeder, der hier ist, der mag den Verein und würde gerne bei Werder Bremen bleiben, wenn es die Situation hergibt“, behauptete Füllkrug in einer Medienrunde. Doch so einfach sei das alles nicht, betonte der Stürmer: „Wenn wir zum Beispiel über einen Davy Klaassen reden – der ist doch unser Tafelsilber. Wenn Werder absteigt, weiß man doch gar nicht, was dann das Interesse von allen ist.“ Will heißen: Vielleicht möchte oder muss Werder den Niederländer sogar verkaufen, um eine Ablösesumme zu erzielen und sich das Gehalt des Topverdieners im Kader zu sparen.

Werder Bremen: Niclas Füllkrug unterschrieb einen Vierjahres-Vertrag

Deshalb kann Füllkrug gut verstehen, dass sich seine Kollegen mit Aussagen über die Zukunft zurückhalten. Bei ihm sei die Sache etwas anders gewesen. Er habe im vergangenen Sommer bei seinem Wechsel von Hannover an die Weser nicht einen Vierjahres-Vertrag unterschrieben, um nach nur einer Saison wieder davonzulaufen. Und das schon mal gar nicht nach seinem langen Ausfall wegen der schweren Knieverletzung.

„Wer am Ende bleibt, der bleibt. Keiner muss jetzt große Töne spucken“, findet der 27-Jährige und betont: „In der Kabine ist das null Komma null ein Thema. Es unterhält sich keiner darüber, ob er bleibt oder nicht oder wer geht oder nicht. Und wer darüber reden würde, würde auch gleich einen auf die Mütze kriegen.“ Denn die volle Konzentration gelte dem Kampf um den Klassenerhalt.

Werder Bremen: Bei Klassenerhalt dürften viele Profis bleiben

Und eines ist klar: Steigt Werder Bremen ab, gibt es den großen Umbruch, bleibt der Club drin, dürfte ein Großteil der Mannschaft bleiben. Die Spieler entscheiden sportlich also mit, ob ihr Werder-Wunsch in Erfüllung geht. (kni)