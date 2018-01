Alle fit für die Bayern – Gondorf in der Startelf?

Bremen – Alle Mann fit. Normalerweise ist das für Jerome Gondorf nicht die beste Nachricht. Denn das bedeutet für Werders Mittelfeldspieler in der Regel einen Platz auf der Bank.

In der Vorwoche wurde Gondorf sogar nur eingewechselt, obwohl sein Konkurrent Thomas Delaney verletzt ausgefallen war. Doch mit einer starken Leistung gegen 1899 Hoffenheim (1:1) sammelte Gondorf kräftig Argumente. „Das ist das Schönste, was einem Trainer passieren kann“, freute sich Florian Kohfeldt bei der Pressekonferenz am Freitag - und machte Gondorf trotz Delaneys Rückkehr Hoffnungen auf einen Platz in der ersten Elf im Spiel gegen den FC Bayern am Sonntag (15.30 Uhr).

Trotz Kohfeldt-Lob: Gondorf schraubt Erwartungen runter

„Jerome hat in der zweiten Hälfte gegen Hoffenheim viele Impulse gesetzt, er hat eine sehr gute Vorbereitung gespielt, war auch in den letzten Spielen vor der Winterpause nah dran und hat sich im Training aufgedrängt“, lobte Kohfeldt. „Das Gesamtpaket erhöht seine Chancen, in der Startelf zu stehen.“

Gondorf selbst schraubt die eigenen Erwartungen runter. „Ich bin demütig genug, um mir nur kleine Ziele zu setzen“, sagte der Mittelfeldspieler, betonte zugleich ziemlich selbstbewusst: „Das Trainerteam weiß, was es an mir hat. Ich habe gezeigt, dass ich nicht nur ein Mentalitätsspieler bin, sondern auch ein Spieler mit fußballerischer Klasse.“ Die Entscheidungsgewalt habe aber natürlich das Trainerteam. „Ich will das Bestmögliche daraus machen, auch wenn ich von der Bank komme.“

Quelle: DeichStube