Alexander Nouri spürt keinen „inneren Konflikt“

Bremen - Es ist momentan das Dauerthema bei Werder Bremen: Wie sieht die Zukunft von Trainer Alexander Nouri aus?

Im Sommer endet der Vertrag des 37-Jährigen, und ein klares Bekenntnis des Vereins zu ihm, sprich die Verlängerung des Kontrakts, steht weiterhin aus. „Wir wissen, dass es diese Diskussion gibt, aber sie wird von der Öffentlichkeit geführt, nicht intern“, sagte Werders Sportchef Frank Baumann am Donnerstag und hob hervor, dass er zuversichtlich sei, aus der sportlich aktuell schwierigen Situation gemeinsam mit dem Trainer herauszukommen. „Wir hatten vor Weihnachten eine gute Phase, und vieles sah auch in den letzten Spielen gut aus“, sagte Baumann – und kam zu dem Schluss: „Alex erreicht die Mannschaft.“

Der Trainer selbst betont indes schon seit Wochen, dass er die öffentliche Diskussion um seine ungeklärte Zukunft nicht zu sehr an sich heranlässt. „Es ist klar, dass das ein großes Thema ist, aber nicht für mich, weil ich mich komplett auf die Arbeit mit der Mannschaft einlasse. Es gibt da keinen inneren Konflikt“, beteuerte Nouri. Er habe großes Vertrauen in den Verein. Auf der anderen Seite weiß Nouri aber auch, worauf es für ihn jetzt ankommt: „Das einzige, was hilft, ist sportlicher Erfolg.“

dco