Nouri vor Kurz-Trainingslager: "Aufgeben ist keine Alternative"

Bremen - Nach vier Niederlagen in Serie gerät Alexander Nouri immer stärker unter Druck. Der Werder-Trainer gibt sich kämpferisch, kann aber nicht alle Zweifel ausräumen. Ein Ultimatum stellt der Verein ihm allerdings nicht.

"Aufgeben ist keine Alternative!", betont Nouri am Dienstagmittag bei einer Medienrunde im Weserstadion: "Die Arbeit begeistert mich nach wie vor. Wir sind weiter überzeugt von der Arbeit und glauben an den Weg." Trotzdem ist das Selbstvertrauen seiner Mannschaft nach vier Pleiten in Serie angeknackst: "Eine gewisse Verunsicherung ist natürlich da", gibt der Trainer zu. "Wir müssen uns im Training das gute Gefühl erarbeiten."

Und das soll offenbar ganz in Ruhe geschehen. Am Dienstag schließt Werder die Öffentlichkeit vom Training am Weserstadion aus. Außerdem soll es bereits am Donnerstag Richtung Mainz gehen, wo die Bremer am Sonnabend beim Tabellenzwölften der Bundesliga antreten. Die Bremer beziehen ein Hotel in Wiesbaden.

"Wir wollen einen Reiz setzen", sagt Nouri über das Kurz-Trainingslager. 18 bis 20 Spieler werden mitkommen, nicht dabei sein wird Team-Psychologe Andreas Marlovits. Stattdessen will sich Nouri intensiver um seine Spieler kümmern: "Wir wollen nochmal Zeit für Einzelgespräche, um uns einzuschwören."

Gegen Mainz, zumindest theoretisch auch noch ein Konkurrent im Abstiegskampf, braucht die Mannschaft ganz dringend den ersten Sieg des Jahres. Sonst wird für Werder nicht nur die Luft im Abstiegskampf dünner, sondern ganz konkret auch für den Trainer. Der Verein habe ihm allerdings kein Ultimatum gestellt, sagte Nouri der Kreiszeitung.

